Projeto Amazônia das Artes 2025 reúne artistas de nove estados em Rio Branco

O projeto Amazônia das Artes 2025 está em Rio Branco com apresentações abertas ao público até domingo (5). A programação reúne artistas dos nove estados da Amazônia Legal, trazendo espetáculos de música, dança, teatro e cinema que retratam a diversidade cultural da região.

O evento promove um espaço de intercâmbio entre criadores, destacando produções que abordam ancestralidade, resistência, imaginário popular e contemporaneidade. As atividades são realizadas em diferentes espaços da cidade, como o Teatro de Arena do Sesc Centro, o Teatro Hélio Melo e o Cineteatro Recreio.

A iniciativa apresenta artistas do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, formando um mosaico que conecta linguagens artísticas e expressões culturais.

Confira abaixo a programação completa do evento.

Terça-feira (30/09)

15h – Beltrano, o contador de histórias – Grupo Artpalco/TO

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

19h – Amazônia Afro-Caribenha – Grupo Veropa Sessions/PA

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

Quarta-feira (01/10)

19h – Amazônia na Veia – Show de Zé Miguel e Banda/AP

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

Quinta-feira (02/10)

19h – Mistérios do Tempo – Grupo Redemoinho de Dança/PI

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

Sexta-feira (03/10)

19h – Pantanal: Memórias Esquecidas – Cia VostraZ de Teatro/MT

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro

Sábado (04/10)

17h – Mostra de Cinema Amazônia das Artes – Tocantins em Cena

19h – Sessão de curtas: A Catraia, Devoção e Folia de Reis, Trançatlânticas, Curica, A Cabana

Local: Cineteatro Recreio

Domingo (05/10)