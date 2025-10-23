Projeto “Cinema na Roça” leva sessões e debates a comunidades ribeirinhas de Porto Acre

O projeto Cinema na Roça: A Difusão do Audiovisual Acreano nas Escolas Rurais Portoacrenses pelo Porto Cine Itinerante levou sessões de filmes e debates a comunidades ribeirinhas de Porto Acre, encerrando o itinerário com atividades em duas escolas que beneficiaram 92 pessoas. A iniciativa é da cineasta Queli Cá e foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público nº 02/2025 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022), da Diretoria de Cultura da prefeitura de Porto Acre.

As ações ocorreram nos dias 15 e 16, com o objetivo de garantir acesso à cultura para estudantes e moradores da zona rural. A primeira sessão foi realizada na Escola Nossa Senhora Auxiliadora, no Ramal do Flaviano, KM 14, reunindo 53 pessoas. A exibição abordou temas como consciência negra, incentivo à leitura e estratégias de estudo.

O professor Márcio Noronha, responsável pela unidade, destacou a relevância da atividade. “É com grande satisfação que recebemos a Queli e sua equipe trazendo pela primeira vez o cinema na roça. Hoje trabalhamos sobre a consciência negra e o combate ao racismo. As portas estão abertas para futuras visitas”, afirmou.

A aluna Emily também comentou a experiência. “A minha casa é longe, as condições de acesso são difíceis, mas com esforço conseguimos estar na escola. Hoje foi um dia muito legal e espero que a equipe retorne mais vezes”, disse.

No dia seguinte, o projeto esteve na Escola Santa Inês I, localizada no Ramal Linha 10, KM 14, onde foram realizadas duas sessões, às 13h e 13h30, alcançando 39 espectadores. A funcionária Pedrina relatou que, em 35 anos de funcionamento da escola, foi a primeira vez que a comunidade vivenciou uma sessão de cinema. “A maioria dos alunos vem de barco e nunca teve essa oportunidade. É um momento importante e esperamos que se repita”, afirmou.

Após as exibições, os participantes participaram de rodas de conversa sobre os temas dos filmes. Segundo Queli Cá, o retorno das comunidades superou as expectativas. “Fomos acolhidos com muito carinho e respeito. O público pediu o retorno do projeto com mais ações culturais. Fico feliz por ter proporcionado o acesso ao cinema a essas pessoas ribeirinhas”, disse.

O projeto reforça a importância da descentralização dos recursos culturais e da difusão do audiovisual acreano em territórios com acesso limitado à cultura e ao entretenimento.

Veja mais imagens: