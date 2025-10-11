Projeto custeado com emenda do senador Alan Rick leva cinema a bairros de Rio Branco

Durante a Semana da Criança, moradores de diferentes bairros de Rio Branco tiveram a oportunidade de participar do projeto Cinema na Comunidade, custeado com emenda do mandato do senador Alan Rick (União-AC). A iniciativa levou sessões gratuitas de cinema ao ar livre para famílias e crianças da capital.

O projeto é executado pelo Instituto Casa da Vila, em parceria com organizações sociais e lideranças comunitárias, e tem como objetivo promover cultura, lazer e integração social nas comunidades.

A programação começou na quinta-feira (9), na Escola João Paulo II, localizada na Estrada da Sobral. Na sexta-feira (10), o telão foi montado no estacionamento do Supermercado Kometa, no bairro Bahia Nova, onde também houve recreação, brinquedos infláveis e outras atividades para as crianças. O encerramento ocorre neste sábado (11), no bairro Wanderley Dantas, ao lado da Igreja Assembleia de Deus Rocha Eterna.

O ônibus do projeto é responsável por transportar toda a estrutura necessária, como telão, projetor, som, cadeiras e máquinas de pipoca, garantindo uma experiência completa de cinema para as famílias das comunidades contempladas.

Segundo o senador Alan Rick, o objetivo é levar momentos de alegria e convivência a quem mais precisa.

“É emocionante ver o brilho nos olhos das crianças e das famílias reunidas para assistir a um filme. São ações simples, mas que fazem diferença na vida das pessoas e fortalecem o sentimento de comunidade”, destacou o parlamentar.

O Cinema na Comunidade integra um conjunto de ações apoiadas pelo mandato do senador voltadas à promoção do lazer, da cidadania e da inclusão social em todo o Acre. O projeto teve suas sessões ampliadas durante a Semana da Criança, mas seguirá ao longo do ano com exibições semanais em diferentes bairros da capital e, em breve, também no interior do estado.