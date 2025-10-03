Projeto de lei propõe reconhecer música “Cruzeiro do Sul” como Patrimônio Cultural Imaterial do município

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul recebeu nesta semana o Projeto de Lei nº 07/2025, de autoria do presidente da Casa, vereador Elter de Queiroz Nóbrega, que propõe declarar a música “Cruzeiro do Sul”, composta por Alberto Rodrigues de Brito Filho, conhecido como Alberto Lôro, como Patrimônio Cultural Imaterial do município.

A proposta foi apresentada em tribuna pelo parlamentar, que destacou a importância de valorizar a produção artística local e reconhecer o papel da canção na identidade cultural da cidade. A música, que há anos circula entre os cruzeirenses, é considerada um verdadeiro “segundo hino” da população, exaltando belezas naturais, tradições e sentimentos de pertencimento.

De acordo com o projeto, a obra passará a integrar o acervo de bens imateriais de Cruzeiro do Sul e poderá ser utilizada em eventos, celebrações cívicas, culturais e educacionais. O texto também prevê que o Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, promova ações de preservação, valorização e registro da canção dentro da política municipal de cultura.

A justificativa ressalta ainda que a música aborda elementos simbólicos como rios, igarapés, floresta, céu estrelado e memória afetiva dos moradores, além de trazer uma importante mensagem de conscientização ambiental ao denunciar queimadas e alertar sobre riscos à Amazônia.

O projeto reforça que a declaração de Patrimônio Cultural não altera os direitos autorais da obra, que permanecem assegurados ao compositor. Segundo o presidente Elter Nóbrega, a medida é uma forma de garantir que a canção continue viva como referência cultural, preservando sua relevância para as gerações presentes e futuras.

Se aprovado, o reconhecimento oficial da música “Cruzeiro do Sul” será um marco na valorização da arte local e na preservação da memória coletiva do município.