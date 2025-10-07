07/10/2025
Projeto de trem quer ligar Santos ao interior de SP em até 3 horas

Um projeto de trem regional da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) quer ligar a cidade de Santos e o resto da Baixada Santista até Cajati, no interior de São Paulo. Com 223 km de extensão, o trajeto está em fase final de elaboração e prevê viagem completa em três horas.

Para a realização do projeto, a companhia pretende recuperar vias abandonadas e conectar municípios do litoral paulista e parte sul do estado. Até o momento, o modelo conta com 13 estações: Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Itariri, no litoral, e Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Registro, Jacupiranga e Cajati, no Vale do Ribeira.

A viagem poderá ser feita através de três modalidades de serviço: um trem expresso ligando Santos a Cajati, com algumas paradas estratégicas; um trem parador entre Santos e Peruíbe, e outro parador entre Peruíbe e Cajati. A viagem completa no serviço expresso deve durar cerca de duas horas e 20 minutos, enquanto o transporte de cargas será feito em um tempo de 3 horas.

Em nota enviada ao Metrópoles, a CPTM informou que o projeto está em fase final de elaboração sob responsabilidade da área de Desenvolvimento e Expansão de Transporte da companhia. Também está em andamento o levantamento topográfico aerofotogramétrico, que será finalizado ainda este ano. Ainda falta aprovação do governo estadual.

“O projeto funcional Santos–Cajati, com 223 km de extensão, está em fase final de elaboração sob responsabilidade da área de Desenvolvimento e Expansão de Transporte da CPTM. Também está em andamento o levantamento topográfico aerofotogramétrico, que será finalizado ainda este ano. Em dezembro terá início o anteprojeto de engenharia”, explicou a companhia.

