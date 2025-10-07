Projeto de trem quer ligar Santos ao interior de SP em até 3 horas

Um projeto de trem regional da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) quer ligar a cidade de Santos e o resto da Baixada Santista até Cajati, no interior de São Paulo. Com 223 km de extensão, o trajeto está em fase final de elaboração e prevê viagem completa em três horas.

Para a realização do projeto, a companhia pretende recuperar vias abandonadas e conectar municípios do litoral paulista e parte sul do estado. Até o momento, o modelo conta com 13 estações: Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Itariri, no litoral, e Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Registro, Jacupiranga e Cajati, no Vale do Ribeira.

Leia também

A viagem poderá ser feita através de três modalidades de serviço: um trem expresso ligando Santos a Cajati, com algumas paradas estratégicas; um trem parador entre Santos e Peruíbe, e outro parador entre Peruíbe e Cajati. A viagem completa no serviço expresso deve durar cerca de duas horas e 20 minutos, enquanto o transporte de cargas será feito em um tempo de 3 horas.

Em nota enviada ao Metrópoles, a CPTM informou que o projeto está em fase final de elaboração sob responsabilidade da área de Desenvolvimento e Expansão de Transporte da companhia. Também está em andamento o levantamento topográfico aerofotogramétrico, que será finalizado ainda este ano. Ainda falta aprovação do governo estadual.