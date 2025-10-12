Projeto de Walcyr Carrasco na Globo não é para “consumo mobile”

O projeto “Vidas Paralelas”, baseado em argumento de Walcyr Carrasco, mas desenvolvido por Cristianne Fridman, nada tem a ver com o formato de microdrama anunciado há poucos dias pela Globo e voltado para o consumo em dispositivos móveis. Seu destino é outro!

Enquanto, produtos como “Tudo Por uma Segunda Chance” e “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” foram pensados para “formatos curtos e verticais”, “Vidas Paralelas” vai enveredar pelo segmento de “Mininovela” e, portanto, mais próximo dos doramas asiáticos.

Noves fora, uma novela tradicional, com duração reduzida, de apenas 40 capítulos, e que, em algum momento, após passar pelo Globoplay, poderá chegar à faixa da tarde da TV aberta. O adolescente é o seu público alvo.

Por enquanto, em fase de texto, não tem previsão o início de gravações.

Em tudo, percebe-se, existem linhas de atuação bem definidas.

Tanto as novelas para celular, quanto as mini fazem parte da estratégia de inovação da empresa, com lançamentos previstos para os próximos tempos, de acordo com as necessidades de cada plataforma.

Primeiro dia

Chris Flores, finalmente, estreia nesta segunda no “Melhor da Tarde”, da Band.

Sem dúvida, ela tem muito a acrescentar ao programa. Trata-se de uma jornalista preparada e bem antenada.

A propósito

A partir da chegada de Guillermo Pendino – ainda sem data marcada, será necessária uma reorganização de cargos e funções na Band.

Por exemplo, diante disso, Ignácio Iglesias, o Nano, agora passará a comandar o artístico de todos os canais de Pay TV da Newco, incluindo BandNews TV, BandSports, Arte1, Sabor & Arte, AgroMais, Terraviva, New Brasil e Fish TV.

Alguém sabe?

Por que, até agora, o SBT ainda não anunciou a Copa do Mundo?

As informações a respeito é que já está tudo certo e a parte burocrática foi atendida, só que ninguém fala nada. Um silêncio incompreensível e que, pelas suas proporções, causa preocupações.

Dois nomes

Bia do Brás já se colocou à disposição de Daniel Ortiz para sua próxima novela na Globo.

Assim como também são boas as possibilidades de ele contar com Deborah Secco – se ela estiver disponível, evidentemente.

Nova rádio

A TMC, antiga Transamérica, estreia hoje a sua nova programação, com uma proposta diferente da que até aqui vinha existindo.

Agora só informação e esporte.

Vai daí

Resumidamente, a grade da TMC tem o “Start TMC”, das 6h às 7h, com Felipe Bruno apresentando um resumo do que foi notícia no dia anterior. A seguir, das 7h às 11h, “TMC 360”, nacional, com Joana Treptow, Diego Sarza e Rodrigo Alvarez “Paulista TMC” vai ao ar das 11h às 12h, também com Felipe Bueno.

“Papo de Craque TMC” terá duas edições – das 12h às 14h e das 17h às 20h. No meio deles, “Link TMC”, das 14h às 17h, com Flávio Gomes, Renata Saporito e Thomaz Rafael.

Cruzamentos

A Seriella vai gravar, a partir de novembro, a microssérie “Sete Marias”, baseada na história de Maria Madalena, mas seu elenco terá que ficar à disposição até março.

Motivo: a exemplo de “Paulo, O Apóstolo”, personagens de “Marias” também surgirão em “Ben-Hur” e passarão por mudança de fase.

Na dela

Até o momento, e aí baseando-se em questão de domínio de marca, a Globo ainda não tornou oficial “Quem Ama Cuida” para o projeto das 21h do Walcyr Carrasco.

Está mesmo com todo jeitão de estudos para outras possibilidades de título.

Estratégia

Em se tratando de lançamentos do gênero “true crime”, uma plataforma está de olho na programação da outra.

“Tremembé”, passada no presídio dos famosos e com Marina Ruy Barbosa, chega dia 31 de outubro no Prime Video. “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, com Marjorie Estiano, estreia dia 13 de novembro no HBO Max.

Dança das cadeiras

Está todo mundo na expectativa de uma nova rodada de mudanças no jornalismo da Globo, especulada para o mês que vem.

Tem quem jure, de pés juntos, que desta vez até o “Fantástico” entra na dança.

Pré-estreia

João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, é aguardado nesta segunda-feira no shopping Iguatemi, em São Paulo, para a pré-estreia de “Estranhos na Noite”, de Walther Neto.

O filme tem participação da PRH-9, HUB de produção audiovisual do Grupo e marca a estreia de Marisa Mestiço, do “MasterChef”, na codireção de uma das histórias.

The Voice no Metrô

Nesta segunda, em uma nova estratégia de marketing do SBT e da Disney, Tiago Leifert anunciará nos vagões do Metrô de São Paulo as principais atrações do “The Voice Brasil” de logo mais, às 22h30.

O áudio será ouvido pelos passageiros das estações da Linha 4, República, Paulista, Pinheiros e Morumbi.

