Projeto do PL que atinge Janja dá munição ao Centrão contra Planalto

Com o governo Lula anunciando que cortará cargos do Centrão após a derrota na MP do IOF, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), protocolou um projeto de decreto legislativo que pode ser a “resposta” da Casa ao Palácio do Planalto.

No documento, o líder do partido de Jair Bolsonaro pede a derrubada do decreto de Lula, de agosto de 2025, que amplia o acesso da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, aos servidores do gabinete da Presidência da República.

Sóstenes pede que o Congresso derrube justamente os trechos do decreto que alteram a estrutura do gabinete de Lula, a fim de tentar impedir o acesso da primeira-dama aos serviços aos quais o gabinete presidencial tem direito atualmente.

“A primeira-dama não concorreu a qualquer cargo e, muito menos, foi eleita ou autorizada pela Constituição Federal ou qualquer lei em sentido estrito a ter verba, funcionários públicos ao seu dispor e, o pior, representar o chefe do Executivo em atividades de caráter cultural, social ou cerimonial”, alega Sóstenes.

Segundo o parlamentar bolsonarista, Lula quer “promover a imagem dela perante o eleitorado da esquerda” e, por isso, fez a alteração para “sustentar a pauta acéfala deste governo desgovernado às custas do dinheiro dos contribuintes”.