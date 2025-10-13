Projeto do PL que atinge Janja dá munição ao Centrão contra Planalto

Com o governo Lula anunciando que cortará cargos do Centrão após a derrota na MP do IOF, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), protocolou um projeto de decreto legislativo que pode ser a “resposta” da Casa ao Palácio do Planalto.
No documento, o líder do partido de Jair Bolsonaro pede a derrubada do decreto de Lula, de agosto de 2025, que amplia o acesso da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, aos servidores do gabinete da Presidência da República.
3 imagensFechar modal.1 de 3
A primeira-dama Janja
BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto2 de 3
A primeira-dama Janja
Fábio Vieira/Metrópoles3 de 3
Deputado Sóstenes Cavalcante trocou o União Brasil pelo PL
Divulgação
Sóstenes pede que o Congresso derrube justamente os trechos do decreto que alteram a estrutura do gabinete de Lula, a fim de tentar impedir o acesso da primeira-dama aos serviços aos quais o gabinete presidencial tem direito atualmente.
“A primeira-dama não concorreu a qualquer cargo e, muito menos, foi eleita ou autorizada pela Constituição Federal ou qualquer lei em sentido estrito a ter verba, funcionários públicos ao seu dispor e, o pior, representar o chefe do Executivo em atividades de caráter cultural, social ou cerimonial”, alega Sóstenes.
Leia também
-
Papa diz a Lula que vai rezar pelo Brasil até 2030
-
PL decide poupar Lindbergh no Conselho de Ética da Câmara
-
Lula bate martelo e está próximo de anunciar Boulos como ministro
-
Líder do PL sobre vaga no STF: “Para o parlamento, é melhor Pacheco”
Segundo o parlamentar bolsonarista, Lula quer “promover a imagem dela perante o eleitorado da esquerda” e, por isso, fez a alteração para “sustentar a pauta acéfala deste governo desgovernado às custas do dinheiro dos contribuintes”.
“Com esse decreto, o presidente da República quer ampliar os poderes da primeira-dama com o intuito de promover a imagem dela perante o eleitorado da esquerda e sustentar a pauta acéfala deste governo desgovernado às custas do dinheiro dos contribuintes”, diz o líder do PL.