13/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Projeto do PL que atinge Janja dá munição ao Centrão contra Planalto

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
projeto-do-pl-que-atinge-janja-da-municao-ao-centrao-contra-planalto

Com o governo Lula anunciando que cortará cargos do Centrão após a derrota na MP do IOF, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), protocolou um projeto de decreto legislativo que pode ser a “resposta” da Casa ao Palácio do Planalto.

No documento, o líder do partido de Jair Bolsonaro pede a derrubada do decreto de Lula, de agosto de 2025, que amplia o acesso da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, aos servidores do gabinete da Presidência da República.

3 imagensA primeira-dama JanjaDeputado Sóstenes Cavalcante trocou o União Brasil pelo PLFechar modal.1 de 3

A primeira-dama Janja

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto2 de 3

A primeira-dama Janja

Fábio Vieira/Metrópoles3 de 3

Deputado Sóstenes Cavalcante trocou o União Brasil pelo PL

Divulgação

Sóstenes pede que o Congresso derrube justamente os trechos do decreto que alteram a estrutura do gabinete de Lula, a fim de tentar impedir o acesso da primeira-dama aos serviços aos quais o gabinete presidencial tem direito atualmente.

“A primeira-dama não concorreu a qualquer cargo e, muito menos, foi eleita ou autorizada pela Constituição Federal ou qualquer lei em sentido estrito a ter verba, funcionários públicos ao seu dispor e, o pior, representar o chefe do Executivo em atividades de caráter cultural, social ou cerimonial”, alega Sóstenes.

Leia também

Segundo o parlamentar bolsonarista, Lula quer “promover a imagem dela perante o eleitorado da esquerda” e, por isso, fez a alteração para “sustentar a pauta acéfala deste governo desgovernado às custas do dinheiro dos contribuintes”.

“Com esse decreto, o presidente da República quer ampliar os poderes da primeira-dama com o intuito de promover a imagem dela perante o eleitorado da esquerda e sustentar a pauta acéfala deste governo desgovernado às custas do dinheiro dos contribuintes”, diz o líder do PL.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost