Projeto em SP exibe peça e guia educativo sobre empoderamento negro

Escrito por Agência Brasil
Logo Agência Brasil

Desde a última segunda-feira (6), o Projeto Arena Viva, do Instituto Burburinho Cultural, apresenta o espetáculo A História de Aya, que celebra a trajetória de grandes mulheres negras brasileiras.

Até a próxima sexta-feira (10) a peça será exibida gratuitamente em escolas públicas de São Paulo, acompanhada da distribuição de um guia educativo e de rodas de conversa sobre empoderamento negro.

O espetáculo é estrelado pela atriz Fernanda Dias, com texto e direção de Vinícius Soares, e tem como objetivo contemplar estudantes da rede pública em uma jornada etno educativa.

O projeto é idealizado por Thiago Ramires, diretor do Instituto Burburinho Cultural, e tem a intenção de transformar pátios de escolas públicas em arenas de teatro brechtiano, com linguagem para crianças e adolescentes.

“Arena Viva é praticamente uma plataforma de espetáculos engajada política e culturalmente, que não espera que o jovem vá ao teatro, mas leva o teatro diretamente para a sua segunda casa, convidando-o a pensar sobre um tema que esteja muito latente na sociedade e que ele se identifique instantaneamente”, explica Ramires.

Teatro

A ideia é lançar anualmente novos espetáculos que aproximam os jovens de pautas importantes, levando diretamente para as suas rotinas escolares, complementando com mediação e material complementar. O objetivo é levar para as escolas contempladas um monólogo teatral, além de distribuir um guia educativo que tem como tema o empoderamento de meninas e mulheres negras, por meio de histórias de ícones negros femininos do Brasil como Ruth de Souza, Lea Garcia e Zezé Mota, entre outras.

“Integrar o projeto de Aya, corpo em cena, voz em escuta, é assumir um chamado ancestral. Estar ali, como atriz e mediadora das conversas que florescerão após cada apresentação, é um gesto de entrega, de afeto, de presença. São memórias que reconheço, feridas que nomeio, esperanças que partilho. Trocar com o público a partir dessa vivência é mais do que um encontro: é semear consciência, é dançar palavras, é tecer futuros possíveis com o fio do diálogo e da arte”, diz a atriz Fernanda Dias.

A atriz também será a mediadora da roda de conversa com a plateia depois da apresentação e com a presença de um convidado. A ideia é estabelecer uma conexão direta com o guia educativo. Ao todo, serão distribuídos mil guias educativos, contemplando alunos, bibliotecas das escolas e secretarias de Educação das cidades.

O foco desta apresentação é formado por meninas a partir dos 14 anos de idade, com discussão e formação no campo da equidade racial e empoderamento de mulheres negras.

Sinopse

A peça conta a história de Aya, uma menina negra com senso de liderança e capaz de mudar o mundo, que, após ter seu planeta extinto por uma guerra, busca alertar outros planetas sobre a importância da memória, da cultura e da comunidade.

Ela usa uma chave mágica para se transportar por diferentes lugares no espaço-tempo do universo e compartilhar conhecimentos sobre a ancestralidade, o uso das plantas e o bom uso da natureza e da magia.

A personagem ensina os segredos da natureza enquanto destaca a trajetória de mulheres negras importantes para a construção da nossa história, abordando lideranças e personalidades negras femininas do passado e do presente para revelar o potencial de pessoas negras para o desenvolvimento do país, com referências em diversas áreas de atuação.

O projeto ainda passa pelas escolas EMEF Olivia Irene Bayerlein Silva, neste dia 9, às 14h (Rua Amazonas da Silva, 893, Vila Guilherme); e E.E. Professora Anilza Pioli, no dia 10, às 10h (Rua Vale Do Sol, 701, Vila Brasilândia).

