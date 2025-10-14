Projeto Luva de Ouro celebra o Dia das Crianças com ação social e apoio de parceiros

Alunos que fazem parte do projeto Luva de Ouro com prática de boxe, foram recebidos pelo professor Antônio Marcos Almeida de Santa Isabel e sua equipe, para comemorar o Dia das Crianças. O evento contou com a presença de familiares e convidados dos atletas, além do grupo de capoeira Camarão, coordenado pelo professor Camaleão.

Os participantes tiveram uma manhã de alegria e descontração, com direito a pula-pula, lanche, bolo, refrigerante, sorteio de brinquedos, performance de boxe e roda de capoeira.

O evento foi realizado no pátio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Raimundo Borges da Costa, que tem como gestora a professora Ozeneide Costa Brito, grande parceira do projeto.

A ação social foi um sucesso, proporcionada pelos parceiros, a empresa JWC – Zenilda Pessoa e Jebert Nascimento, Dra. Ana Felisberto e Dra. Isnailda Silva (TJAC), vereador João Paulo Silva, deputado estadual Pedro Longo, Dra. Luana Almeida e os servidores da Secretaria de Estado de Educação, José Roberto Pacifico, Nonata Bayma, Eliana Araújo, Joselaine Guimarães, Mirian Campos, Claudia Raulino e Anabela Almeida, as colunistas sociais Jackie Pinheiro e Roberta Lima. Esses colaboradores fizeram a alegria das crianças e dos pais que prestigiaram o evento, levando aos mesmos um momento único de suas vidas.

O professor Marcos Santa Isabel, se emocionou com a realização do evento. Ele que se dedica de corpo e alma, mesmo sem apoio do poder público, nunca desistiu e sua meta é estar sempre no foco, para que o projeto continue recebendo crianças, jovens e adultos, como forma de tirá-los da vulnerabilidade social, transformando-os em cidadãos do bem. Em seu discurso, fez um breve relato de sua história e de sua trajetória pessoal e profissional. Finalizou agradecendo todos os parceiros que contribuíram para receber os alunos e os pais. “Sem palavras para expressar a minha gratidão a todos, estou feliz com tudo o que está acontecendo de bom com essa turma, dou o sangue por eles”, concluiu.

Dra. Ana Felisberto, demostrou total gratidão pelo convite para participar da ação e, em sua fala, destacou a importância do Projeto Luva de Ouro para a Comunidade, sensibilizando aos alunos e pais o compromisso e a responsabilidade em terem regras e limites, como esteio para o progresso do cidadão na sociedade. Enfatizou “no meu tempo de criança, não tive a oportunidade de praticar boxe, mas, agora passarei a integrar a equipe e, pretendo trazer o seu filho para fazer parte do projeto”. Dra. Ana interagiu com as crianças e os convidados, e dialogou com o professor Marcos, a respeito de possíveis parcerias para alavancar o Projeto.

O professor de capoeira, mestre Camaleão – agradeceu o convite para fazer parte do evento, juntamente com sua equipe, destacando a importância dos trabalhos sociais e as parcerias.

Sobre o Projeto Luva de Ouro

O Projeto é um trabalho social voluntário, realizado nos bairros Chico Mendes e Santa Cruz, que atende pessoas em vulnerabilidade social. Tem como objetivos: melhorar as condições de vida; promover a inclusão social e cidadania; conscientização social; transformação coletiva; buscar reduzir a desigualdade; fomentar a solidariedade; transformar a sociedade através da ação coletiva; organizar essências para gerar oportunidade e melhorar as condições de vida do cidadão. Trabalhamos com crianças a partir de quatro anos de idade, jovem, adultos e pessoas da terceira idade, acolhendo essas pessoas para que sintam-se inseridas no convívio do grupo, ajudando a elevar a autoestima de todos. Ressaltamos que, temos resultados positivos de pessoas que encontraram no boxe motivação para mudar de vida.