29/10/2025
Projeto no centro de SP vence prêmio internacional de arquitetura

Escrito por Metrópoles
O projeto do futuro Sesc Parque Dom Pedro II, que se localizará no centro de São Paulo, recebeu o prêmio internacional Holcim Foundation Awards, da Fundação Holcim para Construção Sustentável, da Suíça.

A futura construção foi eleita como uma das quatro melhores da América Latina e receberá U$ 40 mil, cerca de R$ 220 mil, como premiação. Segundo a fundação, são reconhecidos projetos arquitetônicos “que aceleram o movimento global por construções sustentáveis”.

O Sesc, que é projetado pelos arquitetos Fernanda Barbara e Fabio Valentim, deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2026. A estrutura pretende remodelar o centro da capital: com oito andares, o prédio será cercado por quase 15o árvores.

A unidade abrigará também restaurantes, piscinas, ginásios, bibliotecas e será conectado com seu entorno, onde localizam-se o Mercado Municipal, a zona cerealista e o Museu Catavento.

Projeto de revitalização do centro

O local onde o novo Sesc Dom Pedro II será construído é considerado um dos pontos históricos da capital paulista. A Prefeitura, por meio da PPP Parque Dom Pedro II, quer revitalizar a área, com obras que devem começar ainda em 2026 e serem entregues em até cinco anos.

O projeto desenhado pela equipe do prefeito Ricardo Nunes (MDB) prevê a autorização para eventos privados dentro da área do Parque Dom Pedro II, instalação de grades e portarias ao seu redor e a interligação com o transporte público no bairro. Veja detalhes do projeto abaixo:

