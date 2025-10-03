Projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” leva tradição junina a sete municípios acreanos

03/10/2025
O Instituto Junina Pega-Pega dá início neste sábado, 4 de outubro, ao projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas”, com a primeira apresentação marcada para a Escola Mundo Pinto, na Vila do Incra, município de Porto Acre. Após essa estreia, o projeto seguirá circulando por escolas de outros municípios do Acre, em um calendário que será divulgado em breve.

Ao todo, serão realizadas 10 apresentações da quadrilha Junina Pega-Pega em escolas públicas/Foto: Ascom

A iniciativa é financiada pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2025-FEM, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos do governo Federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim.

Ao todo, serão realizadas 10 apresentações da quadrilha Junina Pega-Pega em escolas públicas dos municípios de Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard. Além dos espetáculos, o projeto prevê bate-papos sobre as tradições juninas, incentivando o protagonismo juvenil e a criação de novas quadrilhas nas escolas.

Segundo Cimar dos Santos, diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, a proposta é democratizar o acesso à cultura junina, especialmente entre comunidades em situação de vulnerabilidade social.

O projeto prevê ainda acessibilidade em libras, garantindo a participação de todos os públicos/Foto: Ascom

“A escola é um espaço estratégico para despertar nos estudantes a importância da nossa cultura popular, fortalecendo a identidade cultural e garantindo que essa tradição seja transmitida às futuras gerações”, destaca.

O projeto prevê ainda acessibilidade em libras, garantindo a participação de todos os públicos.

“A iniciativa reforça o papel do Instituto Junina Pega-Pega como referência cultural no Acre, reafirmando seu compromisso com a cultura, a comunidade e a diversidade”, finaliza Cimar dos Santos.

Serviço:

Projeto: Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas
Início: Sábado, 4 de outubro de 2025
Local: Escola Mundo Pinto (Vila do Incra, Porto Acre)

