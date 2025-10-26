26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Projeto propõe fechar comércios que vendam remédios falsos no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
projeto-propoe-fechar-comercios-que-vendam-remedios-falsos-no-df

Um projeto de lei (PL) apresentado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) quer garantir o encerramento das atividades de comércios que comercializem medicamentos falsificados ou sem comprovação de origem na capital da República.

De autoria do deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL), a proposta pede o cancelamento do alvará de licenciamento sanitário desses estabelecimentos como forma de punição. A medida pretende endurecer as penalidades contra práticas que colocam em risco a saúde da população e garantir maior rigor na fiscalização.

De acordo com o texto, a punição será aplicada a farmácias, distribuidoras, clínicas e demais estabelecimentos que importem, vendam, armazenem, distribuam ou utilizem medicamentos sem origem comprovada. A proposta também alcança clínicas de estética e de emagrecimento que usem substâncias desse tipo em tratamentos.

Leia também

Segundo a justificativa do projeto, a iniciativa responde a um problema que tem se agravado no país: o uso e a comercialização de medicamentos manipulados irregularmente, como a tizerpatida e a semaglutida, sem prescrição médica e sem comprovação de origem.

O texto destaca que, embora a legislação sanitária já preveja sanções, o cancelamento do alvará representa uma resposta “mais rigorosa, célere e dissuasiva diante da gravidade das infrações”.

Para Joaquim Roriz, “a medida é proporcional à gravidade do ato”, uma vez que o fechamento do estabelecimento impede a continuidade de atividades que ameaçam a saúde coletiva.

A proposta ainda passará pelo crivo das comissões e Plenário da Casa legislativa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost