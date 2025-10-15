Projeto quer obrigar comércio do DF a disponibilizar banheiro de graça

Um projeto de lei (PL) apresentado na Câmara Legislativa (CLDF), nesta quarta-feira (15/10), quer obrigar estabelecimentos comerciais do Distrito Federal a disponibilizarem banheiro de graça a clientes.

Segundo a proposta, de autoria do deputado Chico Vigilante (PT), “usuários de estabelecimentos comerciais vêm padecendo de todo tipo de restrição à utilização de sanitários”, o que, para o parlamentar, “é inaceitável”.

“A presente iniciativa busca corrigir essa situação e assegurar dignidade a todos os consumidores em estabelecimentos comerciais no Distrito Federal”, declarou Chico.

Leia também

Segundo a proposta, farmácias, padarias e demais comércios ficarão sujeitos às seguintes penalidades, no caso de descumprimento da normativa:

Advertência, no caso de primeira autuação da infração;

Multa no valor de R$ 300,00, a partir da segunda autuação;

Multa em dobro a partir da terceira autuação;

Suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento a partir da quarta autuação e até que haja demonstração de cumprimento da lei.

Ainda segundo o projeto, “qualquer restrição à utilização, pelos clientes, das referidas instalações sanitárias deve obedecer a motivos de ordem técnica e, em nenhum caso, admitir qualquer tipo de discriminação entre clientes e quaisquer outros usuários autorizados a utilizá-las”.

A proposta ainda será analisada pelas comissões e Plenário da Casa legislativa.