Pronto em 5 minutos: receita de brownie fit sem açúcar e sem farinha

Sabe aquele momento em que bate a vontade de um docinho, mas você não quer fugir da alimentação equilibrada? Pois foi pensando nesse dilema que o Metrópoles foi atrás do brownie funcional da nutricionista Laita Balbio. A receita é daquelas que surpreendem: fica pronta em cinco minutos, leva poucos ingredientes e não usa nem farinha, nem açúcar. O resultado é um brownie úmido, intenso no sabor do cacau e perfeito para matar a vontade de doce sem culpa.
“É uma opção prática para quem quer algo gostoso e nutritivo ao mesmo tempo. A banana dá o dulçor natural e o cacau 100% traz antioxidantes e aquele sabor marcante do chocolate”, explica Laita. A nutricionista conta que o preparo virou queridinho entre seus pacientes justamente pela praticidade — ideal para a correria do dia a dia ou aquele momento de autocuidado entre as refeições.
Receita do brownie saudável em 5 minutos
Ingredientes:
- 1 banana bem madura (quanto mais madura, mais doce o brownie)
- 1 ovo
- 1 colher (sopa) de cacau 100% em pó
- 1 colher (chá) de óleo de coco
- 1 colher (chá) de pasta de amendoim (opcional, mas faz diferença na textura)
- 1 pitada de fermento químico
- Gotas de chocolate 70% cacau ou nibs de cacau a gosto
Receita de brownie que mata a vontade sem sair da linha
Modo de preparo:
- Amasse bem a banana até virar um purê.
- Acrescente o ovo e misture com um garfo até incorporar.
- Adicione o cacau, o óleo de coco, a pasta de amendoim e o fermento, mexendo até formar uma massa homogênea.
- Despeje em uma caneca ou potinho de vidro que possa ir ao micro-ondas.
- Leve ao micro-ondas por 1 minuto e meio a 2 minutos, dependendo da potência.
- Finalize com as gotas de chocolate e espere esfriar um pouco antes de comer.
Dica da nutricionista: tire do micro-ondas assim que o centro firmar — o segredo está em manter o interior úmido. Para uma versão vegana, substitua o ovo por “ovo de linhaça” (1 colher de linhaça moída com 3 colheres de água). Sirva com iogurte natural, frutas vermelhas ou creme de castanhas.