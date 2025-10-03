03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Protagonista “real” de “Reencarne”, Taís Araújo é celebrada em festa de lançamento da série

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
protagonista-“real”-de-“reencarne”,-tais-araujo-e-celebrada-em-festa-de-lancamento-da-serie

Enquanto nesta quinta-feira (2) ia ao ar um capítulo de “Vale Tudo” inteiramente centrado na família Roitman — em que a protagonista Raquel surgiu apenas em rápidos segundos, restrita às cenas dos próximos capítulos — Taís Araújo brilhava absoluta na festa de lançamento da série Original Globoplay “Reencarne”, no Rio de Janeiro.

O evento se transformou em uma celebração à atriz. Quem esteve presente relatou a felicidade do elenco e da equipe ao homenageá-la, com discursos que reforçaram sua importância para a trama e o respeito dos autores por sua trajetória. Taís dançou com colegas, elogiou o roteiro e os criadores, e recebeu demonstrações públicas de carinho. Muitos profissionais, que evitam comentar “Vale Tudo” abertamente por receio de represálias, fizeram questão de mostrar apoio à atriz nos bastidores.

Leia Também

No momento em que o público — e não apenas Taís — questiona a condução de sua personagem em “Vale Tudo”, marcada pela ausência de cenas relevantes e por uma trajetória considerada inconsistente, o reconhecimento em “Reencarne” soa como um recado importante: há roteiros e projetos que sabem valorizar a sua presença.

Em suas redes sociais, o autor Elísio Lopes Jr. (que assina a série ao lado de Amanda Jordão, Juan Jullian e Igor Verde) publicou uma foto exaltando Taís como “protagonista” de “Reencarne”. Um gesto de celebração à atriz que, para alguns, também pode soar como uma resposta sutil em meio ao silêncio que o tema costuma impor.

Assim, seja pelo público ou por quem faz o audiovisual, Taís Araújo segue celebrada e, mais do que resistir a um momento adverso na carreira, reafirma seu lugar como intérprete de destaque. A torcida, agora, é para que ela não se afaste dos holofotes nem enfrente um hiato longo em sua trajetória. Que venham futuros trabalhos capazes de reafirmar, mais uma vez, sua força artística.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost