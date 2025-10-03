Protagonista “real” de “Reencarne”, Taís Araújo é celebrada em festa de lançamento da série

Enquanto nesta quinta-feira (2) ia ao ar um capítulo de “Vale Tudo” inteiramente centrado na família Roitman — em que a protagonista Raquel surgiu apenas em rápidos segundos, restrita às cenas dos próximos capítulos — Taís Araújo brilhava absoluta na festa de lançamento da série Original Globoplay “Reencarne”, no Rio de Janeiro.

O evento se transformou em uma celebração à atriz. Quem esteve presente relatou a felicidade do elenco e da equipe ao homenageá-la, com discursos que reforçaram sua importância para a trama e o respeito dos autores por sua trajetória. Taís dançou com colegas, elogiou o roteiro e os criadores, e recebeu demonstrações públicas de carinho. Muitos profissionais, que evitam comentar “Vale Tudo” abertamente por receio de represálias, fizeram questão de mostrar apoio à atriz nos bastidores.

No momento em que o público — e não apenas Taís — questiona a condução de sua personagem em “Vale Tudo”, marcada pela ausência de cenas relevantes e por uma trajetória considerada inconsistente, o reconhecimento em “Reencarne” soa como um recado importante: há roteiros e projetos que sabem valorizar a sua presença.

Em suas redes sociais, o autor Elísio Lopes Jr. (que assina a série ao lado de Amanda Jordão, Juan Jullian e Igor Verde) publicou uma foto exaltando Taís como “protagonista” de “Reencarne”. Um gesto de celebração à atriz que, para alguns, também pode soar como uma resposta sutil em meio ao silêncio que o tema costuma impor.

Assim, seja pelo público ou por quem faz o audiovisual, Taís Araújo segue celebrada e, mais do que resistir a um momento adverso na carreira, reafirma seu lugar como intérprete de destaque. A torcida, agora, é para que ela não se afaste dos holofotes nem enfrente um hiato longo em sua trajetória. Que venham futuros trabalhos capazes de reafirmar, mais uma vez, sua força artística.