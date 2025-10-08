08/10/2025
Proteção ambiental: cidade do interior de SP sanciona taxa para turistas

A Prefeitura de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, sancionou, nesta quarta-feira (8/10), a Taxa de Preservação Ambiental (TPAM), cujo texto prevê a cobrança da taxa aos veículos que entrarem na cidade — conhecida como a mais alta do país e é um dos destinos turísticos do estado mais procurados no inverno. A expectativa é que a medida entre em vigor no segundo semestre de 2026.

De acordo com a gestão do município, somente veículos licenciados fora de Campos do Jordão terão de pagar a taxa ambiental. A cobrança será por dia de permanência na cidade e os valores variam de acordo com o tipo de veículo — com base na Unidade Fiscal Jordanense (UFJ), fixada atualmente em R$ 6,67.

Tabela da TPAM de Campos do Jordão

  • Motocicletas, motonetas, triciclos e quadricilhos – 1,0 UFJ = R$ 6,67.
  • Automóveis – 2,0 UFJs = R$ 13,34.
  • Caminhonetes – 3,0 UFJs = R$ 20,01.
  • Vans – 7,5 UFJs = R$ 50,02.
  • Micro-ônibus – 15 UFJs = R$ 100,05.
  • Ônibus – 25 UFJs = R$ 166,75.
  • Caminhões – 6,0 UFJs até 4 eixos = R$ 40,02.
  • Acima de 4 eixos acrescenta-se mais 2,0 UFJs a cada eixo adicional.

Isenções

Estão isentos da cobrança os veículos de cidades limítrofes a Campos do Jordão: Santo Antônio do Pinhal (SP), São Bento do Sapucai (SP), Pidamonhangaba (SP), Guaratinguetá (SP), Piranguçu (MG), Brasópolis (MG), Itajubá (MG) e Wenceslau Braz (MG).

Pessoas com deficiência, autistas, turistas com casas de veraneio na cidade (com posse do imóvel comprovada), trabalhadores que moram fora, incluindo profissionais autônomos, e veículos de passagem não serão cobrados ao entrarem na cidade.

O texto ainda prevê isenção para alguns casos e situações específicas, como para ambulâncias, veículos que transportem pessoas com deficiências, veículos oficiais, carros-fortes e carros fúnebres previamente cadastrados no município.

Demanda ambiental e fiscalização

O prefeito Carlos Eduardo “Caê” (Republicanos), ressaltou que a taxa é necessária para “arcar com a demanda ambiental gerada por conta do grande movimento de turistas em Campos do Jordão”.

De acordo com texto publicado pela prefeitura local, o próximo passo será criar por decreto uma Comissão Permanente de Deliberação que terá a função de fiscalizar a aplicação dos recursos arrecadados com a TPAM.

A comissão terá 11 membros, sendo um do Poder Legislativo, cinco do Poder Executivo e cinco representantes da sociedade civil organizada. O número e a distribuição das vagas foram definidos durante a tramitação do projeto de lei na Câmara Municipal.

O prefeito também deverá vai abrir licitação para contratar a empresa especializada responsável pela gestão do sistema de cobrança. A tecnologia empregada também será definida durante o processo licitatório. Essas serão as próximas medidas a partir da sanção da lei, o que deve ser feito em até 90 dias.

