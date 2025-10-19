Protesto contra a violência e tapa no rosto: entenda a saída de Gaby Spanic de “A Fazenda”

A venezuelana Gaby Spanic anunciou, neste domingo (19/10), a desistência de “A Fazenda 17”. A atriz deixa a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões com 34 dias de confinamento após dar um tapa no rosto de Tàmires Assîs, sua aliada no jogo. O ato ocorreu em meio a um protesto sobre os episódios de violência durante o reality show da Record contra a manauara.

Em seu discurso, a ex-estrela de “A Ursupadora” expôs a revolta com as polêmicas envolvendo a Cunhã: “Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tàmires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor — obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência”, iniciou.

Grave! Gaby Spanic ameaça desistir de "A Fazenda 17" Dudu Camargo, Gaby Spanic e Yoná Sousa Gabriela Spanic



“Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam, seja homem com homem ou com mulher. […] O público que assiste não é tonto. Estou cansada de de muito kikiki. Não gosto”, continuou Gaby.

Em meio ao protesto, ela atingiu o rosto da aliada, pedindo para que ela reagisse. Sem sucesso, já que Tàmires se manteve imóvel e não retribuiu. Depois do tapa, outros peões pediram a expulsão da venezuelana, que anunciou a desistência: “Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!”, desabafou.

Os atos contra Tàmires Assîs

A manauara esteve envolvida em alguns conflitos ao longo de “A Fazenda 17”. Os casos mais emblemáticos envolvem troca de xingamentos, encaradas, empurrões e até cusparada e água no rosto. Na última quinta-feira (17/10), por exemplo, Tàmires e Martina se insultaram e chegaram a jogar objetos uma na outra.

Tàmires x Martina

A polêmica começou quando a influenciadora tentou acordar os integrantes do grupo da dançarina ao entrar no quarto batendo panelas. Revoltada, a ex-namorada de Davi Brito reagiu e impediu que a adversária se aproximasse de sua cama, utilizando um spray aerossol, e Martina reagiu com um creme de hidratante. A produção precisou intervir para que a briga não virasse uma troca de agressão física. Apesar da ação, internautas chegaram a pedir a expulsão de Martina por ter dado um tapa na adversária.

Algumas semanas antes, a apresentadora Adriane Galisteu precisou interromper uma troca de ofensas entre as participantes. De volta à sede, o clima quente entre as duas seguiu. Gritos de “burra”, “lesada”, “songamonga”, “fedorenta” e “feia” puderam ser ouvidos. Outros participantes precisaram separá-las para evitar o pior.

Tàmires x Fernando

Em outra dinâmica, ainda no final de setembro, o embate da Cunhã foi com Fernanda Sampaio. Os dois discutiam durante a “Ferra Peão”, até que o ator interrompeu a fala da colega de confinamento ao atingi-la com água. “Descontrolado? Vai tomar água, toma uma aguinha. Para você aprender. Sou descontrolado, agora você aprendeu. Sou descontrolado, sou. É assim mesmo. Fala com a minha mão”.

“Atitude ridícula, você é um descontrolado! Para de tremer. Ele trouxe essa água para fazer um show. Ele é um descontrolado e não merece estar aqui, seu covarde. Agressivo, merece estar preso”, rebateu Tàmires.

Tàmires x Carol

Tàmires também foi acusada de racismo por parte de Carol após sugerir que a modelo não deveria reclamar sobre o próprio cabelo: “Queria dizer para a Tàmires que do meu cabelo cuido eu, que da minha vida cuido eu. Para mim, ela foi uma hipócrita e racista. Quando você tiver um cabelo crespo, você entra nessa pauta”, disse. A peoa então mandou um recado para sua equipe. “Mete o processo”, enquanto Carol seguiu: . “Racista, você é uma racista, recalcada. Uma pessoa que não tem direito de falar nada, racista, safada. Tenho nojo de gente como você, que acha que o negro é brinquedo, que a acha que o negro não pode reclamar, não pode fazer nada”.

Tàmires x Rayane

Na quarta-feira (15/10), Tàmires Assîs e Rayane Figliuzzi bateram boca e trocaram diversas ofensas. Em um dos momentos, a amazonense chegou a comparar a atual namorada de Belo com Gracyanne Barbosa, enquanto a influenciadora deixou a discussão correndo em tom de deboche.