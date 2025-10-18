Protestos contra políticas de Trump levam milhares às ruas nos EUA e na Europa

Milhares de pessoas saíram às ruas, neste sábado (18/10), nos Estados Unidos e em várias cidades do mundo em protestos organizados pela campanha “No Kings”, que questiona políticas de imigração, segurança e educação do governo Trump. Segundo os organizadores, foram registradas mais de 2.600 mobilizações em território americano, com marchas também em Londres, Madri e Barcelona.

Os atos ocorreram em resposta à chamada “guinada autoritária” do presidente e às medidas que incluem cortes de verbas para universidades e presença da Guarda Nacional em grandes centros urbanos.

Manifestantes se reúnem próximo ao Capitólio dos Estados Unidos durante o protesto "No Kings" contra as políticas do presidente Donald Trump, em Washington, D.C Reprodução/REUTERS/Leah Millis Uma manifestante carrega um cartaz enquanto participa do protesto "No Kings" no cruzamento das ruas 14th e U, antes de marchar até o National Mall, em Washington Reprodução/Jose Luis Dee Cahill, de Margate, na Flórida, segura um cartaz com os dizeres "No Kings" enquanto participa de um protesto pró-democracia e anti-Trump em frente à propriedade de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach (Flórida) Reprodução/AP Photo/Rebecca Blackwell, File

Leah Greenberg, cofundadora do movimento Indivisible, responsável pela organização, afirmou: “Não há nada mais americano do que dizer ‘nós não temos reis’ e exercer nosso direito de protestar pacificamente”.

Em Washington, manifestantes se concentraram próximos ao Cemitério Nacional de Arlington, perto da área em que Trump planeja construir um arco ligando o Memorial Lincoln à margem oposta do rio Potomac.

O movimento recebeu apoio de figuras políticas como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e Hillary Clinton, além de celebridades. A ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis) treinou milhares de voluntários para atuar como monitores e evitar confrontos.

Pesquisadores de movimentos sociais preveem que os atos deste sábado podem se tornar os maiores protestos da história recente dos EUA, com até 3 milhões de participantes. Dana Fisher, professora da Universidade Americana de Washington, comentou: “Essas manifestações podem não mudar as políticas de Trump, mas fortalecem a identidade coletiva de quem se sente perseguido ou silenciado”.

A reação republicana foi imediata. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, classificou os atos como “comícios antiamericanos”, apelidados pelo partido de “Hate America rallies”.

Ele afirmou: “Eles vão se reunir no National Mall para o que chamam de No Kings Rally. Nós preferimos o termo mais preciso: o comício do ódio à América”.

Outros aliados de Trump acusaram a oposição de estimular violência política, lembrando o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente, em setembro.

Trump minimizou os protestos em entrevista à Fox Business: “Dizem que me chamam de rei. Eu não sou um rei”.