Provas do CNU serão aplicadas neste domingo em Rio Branco e Cruzeiro do Sul; veja o que levar

O Acre se prepara para receber, neste domingo (5), as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), que ocorrerão nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. No estado, pouco mais de 4,1 mil candidatos confirmaram participação — o menor número de inscrições do país, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A média nacional ultrapassou 28 mil inscritos por unidade da federação.

Em todo o Brasil, mais de 760 mil pessoas farão as provas objetivas do certame, também chamado de “Enem dos Concursos”. A estrutura do exame mobiliza 1.294 locais de aplicação em 228 municípios das 27 unidades da federação, com o apoio de diversos órgãos federais e estaduais para garantir a segurança e a lisura do processo.

O MGI reforça que os candidatos devem consultar o local de prova com antecedência no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela aplicação, e planejar o deslocamento com cuidado. Os portões serão fechados pontualmente às 12h30 (horário de Brasília), o que corresponde às 10h30 no Acre. A recomendação é chegar com antecedência para evitar contratempos.

Entre os itens obrigatórios estão documento oficial com foto — físico ou digital — e caneta esferográfica azul ou preta de material transparente. É aconselhável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), disponível na página da FGV, para facilitar a entrada. Já aparelhos eletrônicos, acessórios como bonés ou óculos escuros e materiais não autorizados são proibidos e devem ser lacrados em envelope fornecido pela organização.

O edital também determina que o candidato só poderá deixar a sala após duas horas do início da prova. Além disso, os três últimos participantes de cada sala precisam sair juntos, após assinarem a ata de encerramento. O caderno de questões poderá ser levado apenas na última hora do exame.

Para garantir a segurança, o concurso contará com detectores de metal, coleta de impressões digitais e fiscalização reforçada contra fraudes. A operação será monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, com apoio da Polícia Federal, Abin, Força Nacional e forças de segurança estaduais — incluindo o Acre, que também recebe suporte especial na aplicação.