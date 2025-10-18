18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

PSDB anuncia filiação de Ciro Gomes e candidatura ao governo do Ceará

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
psdb-anuncia-filiacao-de-ciro-gomes-e-candidatura-ao-governo-do-ceara

O presidente estadual do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, confirmou na noite de sexta-feira (17/10) a filiação do ex-governador do estado Ciro Gomes ao partido. Nas redes sociais, Pontes também confirmou a candidatura de Ciro ao governo do Ceará nas eleições de 2026.

“Em poucos dias ou em poucos meses, o próprio Ciro estará anunciando a candidatura dele ao governo do Estado do Ceará”, declarou.

De acordo com o presidente da sigla no estado, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) foi o principal responsável pela articulação de levar o político ao PSDB. Horas antes, o ex-governador havia se desfiliado do PDT, legenda a qual ele pertencia desde 2015.

Ciro já havia sinalizado no passado estar “infeliz” pela sigla fazer parte da base do governo Lula e ter proximidade com o PT no estado. Atualmente, os petistas comandam o Ceará sob o governo de Elmano de Freitas (PT).

Leia também

A filiação de Ciro ao PSDB deve ser oficializada na próxima quarta-feira (22/10), às 9h30 (horário de Brasília), no hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, em Fortaleza (CE).

Anunciado como candidato do governo do Ceará para 2026, o político já disputou a Presidência da República quatro vezes – em 1998, 2010, 2018 e 2022.

Ciro foi do PSDB na década de 1990

O ex-governador do Ceará vai voltar para a sigla que já foi filiado na década de 1990. Naquela época, Ciro governou o estado pelo partido, de 1991 a 1994.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost