PSDB anuncia filiação de Ciro Gomes e candidatura ao governo do Ceará

O presidente estadual do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, confirmou na noite de sexta-feira (17/10) a filiação do ex-governador do estado Ciro Gomes ao partido. Nas redes sociais, Pontes também confirmou a candidatura de Ciro ao governo do Ceará nas eleições de 2026.

“Em poucos dias ou em poucos meses, o próprio Ciro estará anunciando a candidatura dele ao governo do Estado do Ceará”, declarou.

De acordo com o presidente da sigla no estado, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) foi o principal responsável pela articulação de levar o político ao PSDB. Horas antes, o ex-governador havia se desfiliado do PDT, legenda a qual ele pertencia desde 2015.

Ciro já havia sinalizado no passado estar “infeliz” pela sigla fazer parte da base do governo Lula e ter proximidade com o PT no estado. Atualmente, os petistas comandam o Ceará sob o governo de Elmano de Freitas (PT).

A filiação de Ciro ao PSDB deve ser oficializada na próxima quarta-feira (22/10), às 9h30 (horário de Brasília), no hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, em Fortaleza (CE).

Anunciado como candidato do governo do Ceará para 2026, o político já disputou a Presidência da República quatro vezes – em 1998, 2010, 2018 e 2022.

Ciro foi do PSDB na década de 1990

O ex-governador do Ceará vai voltar para a sigla que já foi filiado na década de 1990. Naquela época, Ciro governou o estado pelo partido, de 1991 a 1994.