20/10/2025
PSG: Luis Enrique defende Chevalier e relembra críticas a Donnarumma

O empate recente do Paris Saint-Germain contra o Strasbourg, na sexta-feira (17/10), colocou o goleiro Lucas Chevalier no centro das críticas, mas o jovem de 23 anos recebeu apoio firme do técnico Luis Enrique. Contratado no início da temporada para assumir a titularidade no lugar de Donnarumma, Chevalier vem sendo alvo de questionamentos, mas o treinador garantiu confiança total no jogador.

Em entrevista coletiva, o técnico espanhol destacou que acredita no crescimento do atleta dentro da equipe.

“Estou muito feliz com o Lucas Chevalier. Para mim, ele era a melhor opção. Quando contratamos um jogador, planejamos a longo prazo. O que eu gosto é da personalidade dele e do fato de ele demonstrar isso todos os dias”, iniciou.

“Quando você chega a um clube como o Paris Saint-Germain, precisa aprender certas coisas. Estamos muito confiantes de que ele será uma peça-chave para este clube e esta equipe por muitos anos; isso demonstra a confiança que depositamos nele”, afirmou Luis Enrique.

A escolha de Chevalier como titular gerou polêmica no início da temporada. Após se destacar com o Lille na temporada 2024/25, o goleiro foi contratado a pedido de Luis Enrique. A decisão coincidiu com a indefinição sobre a renovação de Donnarumma, que acabou deixando o clube e se transferindo para o Manchester City.

Luis relembrou a passagem de Gianluigi Donnarumma pelo PSG para contextualizar a pressão enfrentada por Lucas Chevalier. Segundo o técnico, Donnarumma foi alvo de críticas intensas durante quatro anos consecutivos, sendo “matado esportivamente” pela imprensa e pela opinião pública.

Enrique destacou que ser goleiro em um clube como o PSG exige aprender a conviver com críticas constantes, e que, assim como Donnarumma, Chevalier demonstra personalidade e qualidade suficientes para se afirmar como peça-chave da equipe nos próximos anos.

Chevalier agora tenta consolidar sua posição entre os titulares do atual campeão europeu, enquanto enfrenta a pressão natural de defender as cores de um grande  clube da Europa. O próximo jogo do Paris Saint-Germain será contra o Bayer Leverkusen, válido pela primeira fase da Champions League, nesta terça-feira (21/10),  às 16h (horário de Brasília), no estádio BayArena, em Leverkusen, Alemanha.

