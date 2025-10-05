05/10/2025
Psicóloga e advogada Enila Chagas morre em Brasília

A psicóloga e advogada Enila Leite de Freire Chagas morreu nesse sábado (4/10), aos 87 anos. A morte foi confirmada pela filha, a ex-ministra-chefe da Secretaria de Comunicação do governo federal Helena Chagas, neste domingo (5/10).

Enila Chagas foi casada com o jornalista e advogado Carlos Chagas, falecido em 2017, aos 79 anos. O casal teve duas filhas, Helena e Cláudia.

A causa da morte não foi informada. Enila sofria de demência nos últimos anos, segundo a família.

Pelas redes sociais, Helena Chagas, ex-ministra no governo Dilma Rousseff, lamentou a perda da mãe. “Acho que somos um pouco, ou talvez muito, daquilo que a mãe da gente diz a vida toda que a gente é. A minha me dizia que eu matava um elefante. Lembro particularmente do dia em que ela falou isso quando eu fraquejava diante do primeiro diagnóstico de câncer de mama, aos 32 anos”, relembrou Helena.

“Ela disse que eu ia dar a volta por cima e eu dei. Minha mãe mandou e pronto. Ganhei dela a força para superar essa e muitas outras dificuldades que a vida trouxe, antes e depois”, complementou.

“Nos últimos anos, a evolução da demência a deixou mais alegre, despreocupada, meiga. Foi feliz até o último dia de sua vida — ontem. Como dizer adeus, mãe?.”

