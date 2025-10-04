04/10/2025
Público prestigia 2º dia do Festival da Macaxeira no Horto Florestal, em Rio Branco

As principais atividades da programação de hoje são a premiação da maior macaxeira e a escolha da Miss Universe

O público já está presente no Horto Florestal para acompanhar o segundo dia do Festival da Macaxeira, neste sábado (4), em Rio Branco. Diferente da abertura, que ocorreu sob chuva na sexta-feira (3), desta vez o evento pode seguir normalmente, garantindo maior conforto ao público e às atrações.

O festival segue até o domingo (5) | Foto: ContilNet

As principais atividades da programação de hoje são a premiação da maior macaxeira e a escolha da Miss Universe, etapa Rio Branco.

O Festival da Macaxeira segue até o domingo, com shows, feiras de produtos locais e concursos que valorizam a produção agrícola.

