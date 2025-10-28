Público reage à eliminação do Masterchef Confeitaria após polêmicas

28/10/2025
Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
28/10/2025

A eliminação desta terça-feira (28/10) em MasterChef Confeitaria, da Band, movimentou as redes sociais. Marina Queiroz, que já havia se envolvido em desentendimentos com colegas e discordado de avaliações dos jurados, deixou a competição após a decisão dos chefs e o público comemorou.

Na semana passada, a confeiteira foi alvo de uma nota da Le Cordon Bleu. A escola se manifestou para esclarecer que Marina não tem mais vínculo com a instituição, do qual já foi diretora.

Acontece que a Le Cordon Bleu é parceira do Masterchef, o que levou o programa a ser acusado de favorecimento. O episódio virou assunto nas redes e aumentou a rejeição do público à participante.

Logo após o anúncio da eliminação de Marina,  internautas recorreram ao X (antigo Twitter) para celebrar a saída de Marina.

“Notícias que encantam: Marina eliminada do MasterChef! A Juliana e o Johnlee foram vingados”, escreveu uma usuária.

“Finalmente o momento que mais esperei nessa edição de MasterChef Confeitaria chegou: a eliminação da Marina”, comemorou outra.

“FINALMENTE, AMÉM, irmãos! Tchau, amada! Até que enfim um episódio digno do MasterChef”, publicou uma terceira.

