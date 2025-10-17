Pulseiras, roteiro secreto e gravações isoladas: o que apuramos sobre o fim de “Vale Tudo”

O último capítulo de “Vale Tudo”, que vai ao ar nesta sexta-feira (17), foi cercado por uma operação de sigilo nos bastidores. Para evitar vazamentos, a produção adotou um esquema rígido: os roteiros foram entregues apenas aos atores diretamente envolvidos em cada cena, com pulseiras de acesso e equipe técnica reduzida. Poucas pessoas entravam nos estúdios durante as gravações, especialmente nas sequências finais. A estratégia foi mantida até os últimos minutos para proteger o maior mistério da novela: afinal, Odete Roitman está morta ou viva?

Apesar da blindagem, a coluna apurou, com base em roteiros e conversas com pessoas da produção, o que deve ir ao ar no desfecho da novela. Marco Aurélio (Alexandre Nero) é preso e aparece recebendo visitas do advogado e do filho, Tiago (Pedro Waddington). Leila (Carolina Dieckmmann) também enfrenta sua derrocada, num arco de queda que fecha o ciclo do casal, que termina a novela usando tornozeleira eletrônica.

Raquel encerra sua jornada em paz. A protagonista aparece no restaurante Paladar ao lado de Bartolomeu (Luís Melo), Gilda (Leticia Vieira) e Poliana (Matheus Nachtergaele), num momento de tranquilidade e sucesso. A trajetória dela termina com o casamento com Ivan (Renato Góes), celebrado no jardim da mansão do casal.

Já Fátima, que perdeu o posto de vilã articulada na reta final, pode não sair completamente derrotada: em cenas gravadas com Leopoldo Pacheco, que interpreta um fazendeiro chamado Carvana, ela aparece em um haras ao lado dele, de Olavo (Ricardo Teodoro) e de César (Cauã Reymond). A interação com esse novo personagem levanta a possibilidade de que ela esteja, mais uma vez, prestes a dar um golpe — seu possível último ato de sobrevivência e manipulação.

Entre os demais núcleos, Freitas (Luis Lobianco) é mostrado em um bangalô paradisíaco com um novo parceiro. Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) surgem na praia com os filhos e Sardinha (Lucas Leto). Um clipe exibe rapidamente o casamento de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) na pousada. Após uma passagem de meses, Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli) aparecem juntas na mansão, após a artista deixar a prisão. Leonardo (Guilherme Magon), Esteban (Caco Ciocler) e Eugênio (Luis Salem) também surgem nas cenas finais.

Marco Aurélio ainda aparece em casa, conversando com Leila no quarto, o que pode indicar uma cena anterior à prisão ou uma soltura posterior. A novela também mostrará um desfecho para a investigação da morte — ou possível reaparição — de Odete Roitman, cuja autoria (ou reviravolta) só será revelada nesta noite.

Com desfechos que atravessam queda, redenção e possíveis novos golpes, “Vale Tudo” termina sua trajetória de remake tentando costurar pontas e provocar impacto. Resta saber se o último capítulo entregará uma virada à altura ou apenas confirmará os caminhos que a trama já vinha sinalizando.