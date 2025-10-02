‘Pum’ interrompe sessão na Câmara dos Vereadores e vídeo diverte internautas

Um episódio curioso chamou atenção durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Orocó, no Sertão de Pernambuco, realizada na última terça-feira (30). Durante os trabalhos legislativos, um dos vereadores presentes soltou um “pum”, o que causou reação imediata entre os parlamentares presentes.

O momento foi registrado pela transmissão oficial da Casa no YouTube. Enquanto discursava na tribuna, o vereador Lucas Leal (PT) não conteve o riso diante da situação e chegou a comentar, com bom humor: “Infelizmente aconteceu um probleminha com o vereador Ricardo e a gente não conseguiu segurar o riso”, disse ele, se referindo ao colega Ricardo Amando (MDB).

Apesar do constrangimento momentâneo, Ricardo deixou o plenário, mas retornou pouco depois, e a sessão foi retomada normalmente.

Veja o vídeo: