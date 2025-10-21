21/10/2025
Pura felicidade! Safadão leva filho para Vaquejada e menino reage ao deixar de ir à escola

Escrito por Portal Leo Dias
pura-felicidade!-safadao-leva-filho-para-vaquejada-e-menino-reage-ao-deixar-de-ir-a-escola

Nesta terça-feira (21/10), Wesley Safadão divertiu os seguidores nas redes sociais ao contar que recebeu uma ligação da professora de Dom após comunicar que o filho ficará uma semana sem ir à aula. Durante a conversa, o cantor explicou que o herdeiro mais novo ficou “triste” por ficar longe da escola para o acompanhar em um compromisso profissional, mas a reação de Dom entregou a verdade: muita felicidade.

“Ele não queria deixar de ir para a escola, mas eu consegui trazer ele para vaquejada”, brincou o artista ao publicar uma foto ao lado do filho em seu avião.

Thyane Dantas e Wesley Safadão (Foto: Reprodução/Instagram)
Thyane Dantas e Wesley Safadão (Foto: Reprodução/Instagram)
Reprodução
O cantor Wesley Safadão estará na série “São Julhão”Reprodução
Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias
Reprodução Instagram @wesleysafadao
Wesley SafadãoReprodução Instagram @wesleysafadao
Reprodução/Instagram @wesleysafadão
Safadão leva Dom para VaquejadaReprodução/Instagram @wesleysafadão

No story do Instagram, Safadão compartilhou a conversa com a professora de Dom na escola. “Ele ficou triste por perder a semana todinha de aula. Ele gosta muito mais da escola do que da Vaquejada. Só uma semana”, disse o artista na ligação.

“É porque ele já está o ano todinho na escola e só vai faltar uma semana. Quase que ele não vinha, queria ficar”, defendeu o pai, sendo observado atentamente pelo filho, que deu risadas com as palavras de Wesley ao telefone.

A reação de Dom divertiu os internautas, que comentaram em um post nas redes sociais. “Podemos ver a tristeza de milhões dele com o sorriso mais sincero por estar faltando na escola”, brincou uma. “Dom deve estar triste demais [risos]”, comentou outra.

