Puro luxo! Relembre temas de aniversário das Marias e de José Leonardo, filhos de Virginia

Nesta última quinta-feira (23/10), aconteceu a festa de aniversário de três anos de Maria Flor, filha do meio de Virginia e Zé Felipe, em Goiânia (GO), na casa de festa da influenciadora, e teve o tema da Cinderela, princesa da Disney. A decoração luxuosa chamou atenção da web, mas este não é o primeiro evento deste porte dos filhos do ex-casal. Relembre os temas e as decorações das últimas festas das crianças.

Ainda neste ano, no dia 2 de junho, a filha mais velha, Maria Alice, completou quatro anos, e para o seu aniversário o tema escolhido foi “O Céu de Maria Alice”. O evento que aconteceu na mesma casa de festa teve uma mega produção com um cenário com várias “nuvens” e bonecos de anjos. Ao todo foram 10 dias de montagem, cerca de 200 profissionais, 60 mil balões e 100 esculturas espalhadas pelo espaço. Além das atrações, Hugo & Guilherme, Kamisa 10 e DJ John.

Reprodução Zé Felipe, José Leonardo, Maria Flor, Virginia Fonseca e Maria Alice (Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News) Zé Felipe, Virginia e família comemoram aniversário de um ano de José Leonardo @danilogouveiaphotoart Festa Maria Alice Manu Scarpa / BrazilNews

A festa que marcou a inauguração do salão da influenciadora foi o primeiro aniversário de José Leonardo, celebrado em 9 de setembro. Com o tema “A Fazenda de José Leonardo”, o evento levou 11 dias para ser montado e envolveu mais de 300 profissionais. A decoração contou com móveis de madeira rústica, esculturas gigantes de animais da fazenda, tratores, laços e uma paleta de cores em tons de azul e branco. Entre as atrações, estiveram Mari Fernandez e o DJ John.

Para o aniversário de dois anos de Maria Flor, o tema escolhido foi Magali, da Turma da Mônica. A montagem cenográfica levou sete dias e contou com um palco decorado com um arco gigante em forma de melancia e diversas barraquinhas. Na entrada da casa de festas, foi instalado um arco-íris com a foto da aniversariante estampada.

O aniversário de três anos da primogênita teve o tema “Super Maria Alice”. A decoração contou com bonecos gigantes de super-heróis espalhados pelo espaço, além da presença de personagens vivos e de um bolo de cinco andares. Como atração, o evento teve shows de Léo Santana e Kamisa 10.

O primeiro aniversário de Maria Flor teve a temática “Jardim da Disney”. A festa luxuosa contou com um Mickey de 9 metros e uma Minnie de 8,5 metros na entrada, além de uma decoração florida e personagens vivos representando os clássicos da Disney. Para animar os convidados, o evento teve apresentações de Edson & Hudson, Guilherme & Benuto e Barões da Pisadinha.

Os primeiros aniversários da família foram os da Maria Alice, de um e dois anos. O segundo aniversário da pequena teve o tema “Unicórnios” e contou com uma megaestrutura, incluindo um unicórnio gigante, decoração florida e shows de Maiara & Maraisa, Pepe Moreno, DJ John e personagens vivos dos Bolofofos. Já o primeiro aniversário teve a temática “O Mundo da Tutti Frutti”, com estruturas decorativas gigantes, como um castelo de cupcakes e frutas, produzidas especialmente para a festa. As atrações incluíram Galinha Pintadinha, a dupla sertaneja Di Paullo & Paulino e Léo Santana.

