Putin cita Brasil e parceiros ao agradecer apoio à paz na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, citou o Brasil e outros países como apoiadores de esforços internacionais para buscar uma saída pacífica da guerra na Ucrânia. A declaração durante discurso do líder russo no Fórum Valdai na manhã desta quinat-feira (2/10).

“Obrigado a todos os países que, nas últimas décadas, se empenharam muito para encontrar uma maneira de sair da situação. Estes são nossos parceiros, os fundadores do Brics: a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul, a Bielorrússia e, por acaso, também a Coreia do Norte”, afirmou Putin.

Ele também mencionou aliados no mundo árabe e islâmico, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Egito, Turquia e Irã, além de países europeus e latino-americanos.

Putin reconheceu que, por enquanto, não foi possível cessar completamente as hostilidades, responsabilizando “uma minoria, principalmente na Europa”, pelas escaladas de conflito, mas destacou que acredita na possibilidade de aumento da boa vontade internacional e mudanças sociais na Ucrânia.

Lula e Zelensky

O discurso do líder do Kremlin ocorre em meio a movimentações diplomáticas do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem atuando de forma “tímida e singela” na busca por um cessar-fogo e pelo fim da guerra na Ucrânia.

Na última semana, durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, Lula e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiveram um reencontro após dois anos. Fontes diplomáticas afirmam que o novo contato poderá acontecer na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro em Belém, mas a presença de Zelensky ainda é incerta.

O governo brasileiro informou que Lula reafirmou seu compromisso com o diálogo e com negociações para alcançar a paz, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa do Brasil e da China. O presidente brasileiro também defende que outros países, com apoio da ONU, atuem na negociação de um cessar-fogo duradouro entre Rússia e Ucrânia.

Além do conflito, Lula e Putin conversaram sobre o cenário político e econômico internacional, em agosto. À época o Palácio do Planalto informou que o líder russo parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do Brics, realizada em julho no Rio de Janeiro, e reforçou a intenção de organizar ainda este ano a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia.

