10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Putin critica Nobel da Paz: “O prestígio do prêmio se perdeu”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
putin-critica-nobel-da-paz:-“o-prestigio-do-premio-se-perdeu”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez críticas ao Comitê Norueguês do Nobel ao afirmar que, ao longo do tempo “o prestígio do prêmio se perdeu” por conceder prêmios a pessoas que não fazem nada pela paz.

A declaração ocorreu nesta sexta-feira (10/10), no Tajiquistão, no mesmo dia em que María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, conquistou o Nobel da Paz.

Leia também

“Houve casos em que o Comitê Nobel concedeu o prêmio a pessoas que nada fizeram pela paz. O prestígio do prêmio se perdeu em grande parte”, avaliou.

O líder russo está em Dushanbe, capital do Tajiquistão, para se reunir com o homólogo tajique, Emomali Rahmon, e fortalecer a relação bilateral de ambas as nações. Durante o evento, Putin também enfatizou a importância da Comunidade de Estados Independentes e falou sobre as conversas com Donald Trump no Alasca.

Ao comentar sobre o prêmio, Putin falou sobre os esforços de Trump para acabar com a guerra na Ucrânia e alegou que nem todos os detlhes da cúpula foram revelados, mas que o líder norte -americano “tem um entendimento geral” para encerrar o conflito por meios pacíficos.

O mandatário russo fez os elogios ao empenho de Trump após ele não conquistar o Nobel da Paz.

“Eu já disse, com certeza, eu conheço a relação com a crise na Ucrânia. Ele (Trump) está sinceramente atento a isso. Talvez ainda possamos fazer muito mais, com a ajuda do acordo e da discussão do Anchorage. Mas ele realmente está tentando, trabalhando com a resolução das situações internacionais difíceis”, destacou.

Em diversos pronunciamentos, Trump afirmou que merecia o prêmio por causa de seus esforços para pôr fim à guerra no Oriente Médio, na Faixa de Gaza, envolvendo Israel e Hamas. Ainda segundo Trump, ele acabou com sete conflitos no mundo.

O diretor de Comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, se manifestou após o líder norte-americano ser derrotado, e disse que o Comitê Norueguês do Nobel priorizou “a política acima da paz”.

Líder da oposição da Venezuela conquista Nobel da paz

O Comitê Norueguês do Nobel anunciou que María Corina Machado é a vencedora do prêmio Nobel da Paz “por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

Ela ligou, nesta sexta, para o aliado Edmundo González Urrutia, após ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela afirmou estar em “choque”, e não acreditar que ganhou o prêmio.

Corina foi impedida de disputar as eleições presidenciais de 2024. Corina Machado está escondida desde que o governo venezuelano iniciou uma série de perseguições.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost