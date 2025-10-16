Putin e Trump devem se encontrar em nova cúpula, segundo o Kremlin

Rússia e Estados Unidos começarão “sem demora” os preparativos para uma nova cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump, informou nesta quinta-feira (16/10) o assessor do Kremlin, Yury Ushakov. O encontro deve ocorrer em Budapeste, capital da Hungria, e marca um novo esforço diplomático entre os dois países após escalada na relação Rússia-EUA.

A declaração veio horas depois de Trump anunciar que pretende se reunir novamente com o líder russo. Segundo Ushakov, a decisão foi tomada durante o telefonema de quase duas horas e meia entre os dois presidentes — o primeiro em quase dois meses.

“As partes concordaram que representantes das duas nações começariam a trabalhar em uma nova cúpula sem demora”, afirmou o assessor, classificando a conversa como “muito útil”.

O porta-voz russo acrescentou que Moscou espera que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, façam uma ligação nos próximos dias para acertar os preparativos da reunião.

A conversa telefônica ocorreu um dia antes do encontro entre Trump e Zelensky, previsto para esta sexta-feira (17/10) na Casa Branca. A reunião deve tratar da defesa aérea ucraniana e do apoio militar dos Estados Unidos a Kiev.

Putin e Trump se encontraram pessoalmente pela última vez em agosto, no Alasca — o primeiro encontro entre ambos desde 2019. Na ocasião, não houve avanços concretos, mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que “ainda há muito que pode ser feito” com base no diálogo iniciado naquele evento.

Reunião em Budapeste

Trump também citou Budapeste como local preferido para o novo encontro, proposta prontamente aceita por Putin. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, confirmou a disposição do país em sediar o evento.

“O encontro planejado entre os presidentes americano e russo é uma ótima notícia para os povos amantes da paz do mundo. Estamos prontos!”, escreveu o premiê nas redes sociais.

Paz na Ucrânia

Durante a ligação, Putin teria parabenizado Trump pelo papel na mediação do cessar-fogo na Faixa de Gaza, descrito pelo Kremlin como um “esforço de manutenção da paz elogiado em todo o mundo”. O conflito na Ucrânia, no entanto, foi o tema central do diálogo.

De acordo com Ushakov, o presidente russo reiterou o interesse em uma solução “política e diplomática pacífica” e acusou o governo ucraniano de “recorrer a métodos terroristas” contra civis e infraestrutura energética. Trump, por sua vez, destacou a necessidade de “uma paz rápida na Ucrânia” e sugeriu que o fim da guerra poderia abrir “enormes perspectivas de cooperação econômica” entre Washington e Moscou.

O Kremlin também confirmou que foi discutido o possível envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia, pedido pelo presidente Volodymyr Zelensky. Putin teria advertido que a medida “não mudará a situação no campo de batalha, mas prejudicará significativamente as relações entre nossos países”.

