02/10/2025
Putin provoca países membros da Otan: “Acalmem-se, durmam tranquilos”

Escrito por Metrópoles
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a adotar um tom mais desafiador contra o Ocidente nesta quinta-feira (2/10), durante discurso no Fórum Valdai, realizado em Sochi. Ao se referir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o líder russo acusou os países-membros de alimentarem uma “histeria” em torno de uma suposta ameaça iminente de Moscou contra a Europa.

“Eles repetem esse absurdo, esse mantra, repetidamente. Ou são incompetentes, se realmente acreditam nisso, porque é impossível acreditar nesse absurdo, ou são simplesmente desonestos”, disse Putin.

Em seguida, mandou um recado direto aos líderes europeus.

“Quero apenas dizer: acalmem-se, durmam tranquilos e cuidem dos seus próprios problemas. Basta ver o que acontece nas ruas das cidades europeias”.

Conflito com a Otan

No mesmo discurso, Putin afirmou que todos os países da Otan já estão em guerra contra a Rússia, ainda que indiretamente.

“Estamos em guerra, não estamos? Produzimos equipamentos militares. E muitos países estão em guerra conosco. Todos os países da Otan estão em guerra conosco. Eles não estão mais escondendo isso”, declarou. Segundo ele, apesar do desafio, o exército e a indústria de defesa russos se adaptaram “rapidamente” às pressões externas.

No campo militar, a tensão entre Rússia e países membros da aliança aumentou após incidentes envolvendo drones e caças russos que violaram o espaço aéreo da Estônia, Polônia e Romênia.

A Otan classificou os episódios como “ações irresponsáveis” e prometeu usar “todas as ferramentas militares e não militares necessárias” para proteger seus membros.

Em tom debochado, o líder do Kremlin ainda reagiu a acusações de que drones de Moscou teriam violado o espaço aéreo de países europeus. “Não vou mais mandar drones para a Dinamarca, prometo”, disse em tom de deboche.

Apesar da ironia, Putin alertou para uma possível “escalada perigosa” caso os Estados Unidos enviem mísseis de longo alcance Tomahawk para Kiev. “É impossível usar Tomahawks sem participação direta de militares americanos. Isso significaria um estágio completamente novo, inclusive nas relações entre Rússia e Estados Unidos”, afirmou.

