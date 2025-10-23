23/10/2025
Universo POP
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.

Putin: “Resposta da Rússia a ataque com Tomahawk será avassaladora”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
putin:-“resposta-da-russia-a-ataque-com-tomahawk-sera-avassaladora”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um novo alerta nesta quinta-feira (23/10) sobre as consequências de um possível ataque ucraniano com mísseis Tomahawk de fabricação norte-americana. Segundo ele, a resposta russa seria “muito séria, se não completamente avassaladora”.

Isso seria uma escalada. É uma tentativa de escalada. Se o território russo for atingido com tal arma, a resposta será muito séria, se não completamente avassaladora”, declarou Putin durante entrevista coletiva, pedindo aos líderes ocidentais que “pensem nisso”.

O comentário ocorre em meio a discussões entre Kiev e Washington sobre o possível fornecimento dos mísseis de longo alcance, capazes de atingir alvos a até 2,5 mil quilômetros. O líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, teria solicitado formalmente o armamento durante uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, na última semana.

Durante encontro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, nessa quarta-feira (22/10), o republicano evitou confirmar se poderia liberar o envio dos mísseis. Ele afirmou, porém, que operar esse tipo de poderio bélico exige “treinamento longo e intensivo”.

5 imagensO presidente russo, Vladimir Putin, discursou durante uma reunião no TajiquistãoEncontro entre Trump e Putin teve várias pautasFechar modal.1 de 5

O presidente russo, Vladimir Putin discursa no Fórum Internacional de Energia Russa em Moscou

Contribuinte/Getty Images2 de 5

O presidente russo, Vladimir Putin, discursou durante uma reunião no Tajiquistão

Contribuinte/ Getty Imagens3 de 5

Contributor/Getty Images4 de 5

Kremlin5 de 5

Encontro entre Trump e Putin teve várias pautas

Andrew Harnik/Getty Images

Leia também

Kremlin faz novo alerta

Moscou repete que a entrega dessas armas à Ucrânia não mudaria significativamente o curso do conflito, mas poderia agravar as tensões entre Rússia e Estados Unidos. “As entregas de Tomahawk minariam as perspectivas de paz e afetariam gravemente as relações bilaterais”, afirmou o Kremlin em nota.

Segundo o governo russo, Putin tratou do tema diretamente com Trump durante recente ligação telefônica. Na ocasião, o presidente norte-americano teria reconhecido as dificuldades de autorizar o envio. “Não seria fácil para os EUA fornecerem mísseis Tomahawk a Kiev. Washington não deve esgotar seu próprio arsenal para a Ucrânia”, disse Trump após a conversa.

Cúpula Putin-Trump cancelada

A declaração do líder do Kremlin ocorre após Donald Trump anunciar o cancelamento da cúpula entre os líderes, que aconteceria em Budapeste na Hungria.

“Simplesmente não me pareceu certo. Não parecia que chegaríamos onde precisávamos, então cancelei [a reunião]”, disse Trump.

Um dia antes do anúncio, o republicano já havia alfinetado a Rússia, afirmando que o encontro poderia ser uma “reunião desperdiçada”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost