Putin: “Resposta da Rússia a ataque com Tomahawk será avassaladora”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um novo alerta nesta quinta-feira (23/10) sobre as consequências de um possível ataque ucraniano com mísseis Tomahawk de fabricação norte-americana. Segundo ele, a resposta russa seria “muito séria, se não completamente avassaladora”.

“Isso seria uma escalada. É uma tentativa de escalada. Se o território russo for atingido com tal arma, a resposta será muito séria, se não completamente avassaladora”, declarou Putin durante entrevista coletiva, pedindo aos líderes ocidentais que “pensem nisso”.

O comentário ocorre em meio a discussões entre Kiev e Washington sobre o possível fornecimento dos mísseis de longo alcance, capazes de atingir alvos a até 2,5 mil quilômetros. O líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, teria solicitado formalmente o armamento durante uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, na última semana.

Durante encontro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, nessa quarta-feira (22/10), o republicano evitou confirmar se poderia liberar o envio dos mísseis. Ele afirmou, porém, que operar esse tipo de poderio bélico exige “treinamento longo e intensivo”.

Kremlin faz novo alerta

Moscou repete que a entrega dessas armas à Ucrânia não mudaria significativamente o curso do conflito, mas poderia agravar as tensões entre Rússia e Estados Unidos. “As entregas de Tomahawk minariam as perspectivas de paz e afetariam gravemente as relações bilaterais”, afirmou o Kremlin em nota.

Segundo o governo russo, Putin tratou do tema diretamente com Trump durante recente ligação telefônica. Na ocasião, o presidente norte-americano teria reconhecido as dificuldades de autorizar o envio. “Não seria fácil para os EUA fornecerem mísseis Tomahawk a Kiev. Washington não deve esgotar seu próprio arsenal para a Ucrânia”, disse Trump após a conversa.

Cúpula Putin-Trump cancelada

A declaração do líder do Kremlin ocorre após Donald Trump anunciar o cancelamento da cúpula entre os líderes, que aconteceria em Budapeste na Hungria.

Um dia antes do anúncio, o republicano já havia alfinetado a Rússia, afirmando que o encontro poderia ser uma “reunião desperdiçada”.