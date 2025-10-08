08/10/2025
Puxada pela batata, arroz e tomate, cesta básica tem queda de R$ 50 na capital em setembro

A cesta básica avaliada pela Fecomércio-AC considera os preços médios praticados em supermercados da capital

O preço da cesta básica em Rio Branco apresentou uma redução significativa em setembro, após a alta registrada no mês anterior. O valor médio dos 15 produtos alimentícios que compõem o conjunto de itens essenciais caiu para R$ 665,70, o que representa uma queda de 6,99% em relação a setembro, quando o custo era de R$ 715,75.

Custo da cesta básica em Rio Branco tem primeira queda em meses /Foto: Reprodução

A pesquisa, divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), na última segunda-feira (6), mostra que o recuo foi impulsionado principalmente pela queda nos preços da batata inglesa, do arroz e do tomate. A batata teve o maior recuo, de 42,44%, seguida pelo arroz (-19,67%) e pelo tomate (-7,55%).

Por outro lado, alguns itens continuaram pressionando o orçamento doméstico. O café subiu 13,56% em outubro, enquanto o feijão carioca teve alta de 13,9% e o macarrão, de 11,2%.

Produtos de consumo constante, como leite, feijão e margarina, mantiveram preços elevados por conta do aumento no transporte e da oscilação nas safras.

A cesta básica avaliada pela Fecomércio-AC considera os preços médios praticados em supermercados da capital e reflete o consumo mensal de uma família com até três adultos, ou dois adultos e duas crianças, com renda de até R$ 2 mil.

