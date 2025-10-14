quadrilha-dopou-idoso-com-avc-e-desviou-r$-500-mil-no-rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, nessa segunda-feira (13/10), uma mulher apontada como integrante de uma quadrilha especializada em golpes contra idosos. A suspeita foi capturada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após investigação que revelou um esquema de fraudes bancárias e empréstimos consignados que somam cerca de R$ 500 mil.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso se aproveitava da fragilidade das vítimas para desviar altos valores de contas bancárias. No caso mais recente, o alvo foi um idoso que se recuperava de um acidente vascular cerebral (AVC).

Leia também

Ele contratou cuidadoras para auxiliá-lo durante o tratamento, mas acabou sendo dopado com medicamentos em dosagens superiores às prescritas, o que o deixava incapaz de reagir ou perceber as fraudes.

Com a vítima sob efeito dos remédios, as criminosas tiveram acesso aos cartões, senhas e documentos pessoais, que foram usados em transferências bancárias, empréstimos consignados e operações fraudulentas. Nenhuma das movimentações contou com autorização do idoso ou de familiares.

Após trabalho de inteligência e monitoramento da DRF, os agentes localizaram a criminosa na residência de familiares, em Nova Iguaçu, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva.

Ela vai responder por furto, falsidade ideológica, ocultação de bens e associação criminosa, além de crimes previstos no Estatuto do Idoso, como apropriação de bens e retenção de documento que garanta o recebimento de dívida.

Os investigadores apuram ainda o possível envolvimento de uma gerente de banco, que teria autorizado movimentações financeiras de alto valor sem a presença do titular da conta, em clara violação aos protocolos de segurança da instituição.