Quadrilha que furta carros no Tatuapé em segundos é alvo de operação

A Polícia Civil fez uma operação, nesta quinta-feira (23/10), contra uma quadrilha que furtava carros em poucos segundos na região do Tatuapé e da Penha (zona leste de SP).

A investigação do 10º Distrito Policial (Penha) começou há um mês, quando câmeras de segurança capturaram imagens de um veículo sendo furtado.

As imagens mostram duas pessoas se aproximando de um Fiat Argo branco, desligando a buzina do veículo, abrindo a porta e dando partida em apenas 27 segundos (veja vídeo), na Penha.

Os policiais usaram o sistema Detecta, que identifica placas de veículos, para rastrear o carro furtado. Em um dos pontos, outra câmera flagra um criminoso descendo do carro e sendo pego por um carro preto. Por meio de uma fração da placa, o veículo acabou sendo identificado.

Os policiais cumpriram uma série de mandados de busca e apreensão na mesma região dos crimes nesta quinta. Um dos criminosos, com passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime, confessou a prática –ele foi indiciado, mas não foi preso porque o caso não ocorreu em flagrante.

Os policiais apreenderam três veículos e diversos equipamentos usados na indústria de furto de veículos, como maçarico e módulos de ignição, além de telefones celulares e R$ 9 mil em dinheiro.

Até o momento, foram identificados dois criminosos (um deles já estava preso) e esclarecidos quatro furtos de veículos.