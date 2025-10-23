23/10/2025
Universo POP
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.

Quadrilha que furta carros no Tatuapé em segundos é alvo de operação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
quadrilha-que-furta-carros-no-tatuape-em-segundos-e-alvo-de-operacao

A Polícia Civil fez uma operação, nesta quinta-feira (23/10), contra uma quadrilha que furtava carros em poucos segundos na região do Tatuapé e da Penha (zona leste de SP).

A investigação do 10º Distrito Policial (Penha) começou há um mês, quando câmeras de segurança capturaram imagens de um veículo sendo furtado.

As imagens mostram duas pessoas se aproximando de um Fiat Argo branco, desligando a buzina do veículo, abrindo a porta e dando partida em apenas 27 segundos (veja vídeo), na Penha.

Os policiais usaram o sistema Detecta, que identifica placas de veículos, para rastrear o carro furtado. Em um dos pontos, outra câmera flagra um criminoso descendo do carro e sendo pego por um carro preto. Por meio de uma fração da placa, o veículo acabou sendo identificado.

Leia também

Os policiais cumpriram uma série de mandados de busca e apreensão na mesma região dos crimes nesta quinta. Um dos criminosos, com passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime, confessou a prática –ele foi indiciado, mas não foi preso porque o caso não ocorreu em flagrante.

Os policiais apreenderam três veículos e diversos equipamentos usados na indústria de furto de veículos, como maçarico e módulos de ignição, além de telefones celulares e R$ 9 mil em dinheiro.

Até o momento, foram identificados dois criminosos (um deles já estava preso) e esclarecidos quatro furtos de veículos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost