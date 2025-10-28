Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante do CV preso

Um dos alvos das forças de segurança pública do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28/10) é um traficante do Comando Vermelho (CV) que mantinha uma mansão no Complexo do Alemão. A operação, batizada de Operação Contenção, mobilizou policiais em 26 comunidades, incluindo o Complexo da Penha, com 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão, e segue em andamento.

O contraste chama atenção: no meio da favela, ergue-se uma mansão com piscina, e em um dos cômodos, um quadro do rapper Oruam ao lado de outros artistas da cena musical, refletindo o estilo de vida ostentoso do investigado.

Mais detalhes do caso:

As investigações indicam que pelo menos 30 criminosos são oriundos do Pará.

Bandidos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para tentar impedir o avanço das tropas.

Uma mulher, que treinava em uma academia, foi atingida e socorrida pelo marido; e outro homem foi baleado enquanto trabalhava em um ferro-velho.

A operação, que conta com a participação de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O objetivo é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho. Os dois complexos abrangem 26 comunidades.

Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), além de unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.

A Polícia Civil também mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

“O poder é do Estado”

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.

Ao longo do dia, as equipes seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça. A Operação Contenção conta ainda com apoio tecnológico, incluindo o uso de drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.

Em retaliação à megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, traficantes do Comando Vermelho (CV) lançaram bombas com drones contra policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil do RJ.

﻿