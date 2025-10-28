Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante do CV preso

Um dos alvos das forças de segurança pública do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28/10) é um traficante do Comando Vermelho (CV) que mantinha uma mansão no Complexo do Alemão. A operação, batizada de Operação Contenção, mobilizou policiais em 26 comunidades, incluindo o Complexo da Penha, com 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão, e segue em andamento.
O contraste chama atenção: no meio da favela, ergue-se uma mansão com piscina, e em um dos cômodos, um quadro do rapper Oruam ao lado de outros artistas da cena musical, refletindo o estilo de vida ostentoso do investigado.
Assista:
Mais detalhes do caso:
- As investigações indicam que pelo menos 30 criminosos são oriundos do Pará.
- Bandidos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para tentar impedir o avanço das tropas.
- Uma mulher, que treinava em uma academia, foi atingida e socorrida pelo marido; e outro homem foi baleado enquanto trabalhava em um ferro-velho.
- A operação, que conta com a participação de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).
- O objetivo é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho. Os dois complexos abrangem 26 comunidades.
- Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), além de unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.
- A Polícia Civil também mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.
“O poder é do Estado”
“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.
Ao longo do dia, as equipes seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça. A Operação Contenção conta ainda com apoio tecnológico, incluindo o uso de drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.
Em retaliação à megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, traficantes do Comando Vermelho (CV) lançaram bombas com drones contra policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil do RJ.
Vídeo do ataque do CV com drones: