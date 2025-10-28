Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo

Durante a Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira (28/10) pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, um quadro do rapper Oruam foi encontrado na mansão de um traficante do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Alemão. A residência luxuosa, com piscina e decoração ostentosa, se destacava em meio à comunidade.

A megaoperação, que segue em andamento, mobiliza 2.500 policiais em 26 comunidades, incluindo os complexos do Alemão e da Penha, com o cumprimento de 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão.

📹 Assista ao vídeo:

O quadro de Oruam, exposto ao lado de outras imagens de artistas da cena musical, chamou atenção dos agentes por representar o estilo de vida de ostentação adotado por alguns criminosos da facção.

Detalhes da operação

As investigações apontam que pelo menos 30 criminosos são oriundos do Pará. Durante a ação, houve confrontos armados, com bandidos erguendo barricadas em chamas para tentar conter o avanço das tropas.

Entre os feridos, estão uma mulher atingida enquanto treinava em uma academia — socorrida pelo marido — e um homem baleado em um ferro-velho.

A operação é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com o apoio do Ministério Público Estadual. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho no estado e em outras regiões do país.

Participam da ação o Comando de Operações Especiais (COE), delegacias especializadas da Polícia Civil, a Core, o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Subsecretaria de Inteligência.

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem”, declarou o governador Cláudio Castro.

A operação conta ainda com apoio tecnológico, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.

Em retaliação, criminosos do Comando Vermelho lançaram bombas com drones contra policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil do Rio.

Fonte: G1 / O Globo / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet