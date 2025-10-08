Quaest: governo Lula tem 49% de desaprovação e 48% de aprovação

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (8/11) mostra um empate técnico entre os níveis de aprovação (48%) e desaprovação (49%) do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, ou seja, mostra um empate pela primeira vez desde janeiro deste ano. Na época, 49% desaprovavam o governo Lula, enquanto a aprovação era de 47%.
Essa variação de apenas um ponto é a menor registrada desde dezembro de 2024, período em que a aprovação superava a desaprovação (52% contra 47%). De fevereiro a setembro, os índices indicavam predominância de avaliações negativas.
O maior distanciamento entre os dois indicadores ocorreu em maio deste ano, quando a desaprovação (57%) superava a aprovação (40%) por uma diferença de 17 pontos percentuais.
Os números da pesquisa desta quarta-feira são:
- Aprova: 48% (eram 46% na pesquisa de setembro);
- Desaprova: 49% (eram 51%);
- Não sabem/não responderam: 3% (eram 3%).
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%.