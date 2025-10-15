15/10/2025
Quais signos sentem mais dificuldade para economizar?

Escrito por Metrópoles
quais-signos-sentem-mais-dificuldade-para-economizar?

Guardar dinheiro é um desafio para muita gente, mas alguns signos realmente parecem ter nascido para gastar. Eles amam um mimo, um rolê ou qualquer oportunidade de aproveitar o momento sem pensar muito no saldo da conta. E, mesmo que tentem seguir um planejamento, sempre surge aquele “mas eu mereço!”. Veja, a seguir, quais signos sentem mais dificuldade para economizar.

Leão
Os leoninos adoram viver com estilo e mostrar o melhor de si. Por isso, é comum que gastem com roupas, presentes e tudo que os faça brilhar. Além disso, Leão gosta de agradar quem ama, então não economiza em surpresas ou jantares. Planejar gastos não é seu ponto forte, mas quando decidem focar em algo, conseguem se organizar, só que demora um pouquinho para acontecer.

Sagitário
Liberdade é a palavra preferida de Sagitário, e isso vale também para o dinheiro. Economizar? Só se sobrar, e quase nunca sobra! O signo ama viajar, sair e viver experiências novas, o que faz o saldo bancário sumir rapidinho. Ainda assim, sagitarianos não se arrependem, já que preferem gastar com memórias do que ver o dinheiro parado.

 

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles. 

