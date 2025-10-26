qual-a-melhor-forma-de-preparar-ovo-se-quiser-evitar-o-colesterol-alto

O ovo cozido sempre foi um alimento muito controverso. Tem hora que dizem que faz bem, outras que faz mal… Chega até a confundir, não é? Mas a verdade é que, desde que consumido sem exageros, ele traz diversos benefícios para o organismo, e inclusive ajuda a controlar o colesterol ruim e a melhorar o colesterol “bom”.

Para começar, o ovo é uma fonte de proteína mais barata e versátil. “Duas porções de ovos representam cerca de 20% das recomendações (RDA) das necessidades diárias de proteínas”, diz a nutricionista Maria Alves Garcia Barbi.

Além disso, de acordo com um estudo publicado pela revista Lipids, o consumo regular de ovos por algumas semanas pode ser associado com um aumento significativo dos níveis de HDL (colesterol do bem) e redução dos níveis de LDL (colesterol ruim). E o alimento ainda auxilia no desenvolvimento neurocognitivo, tem ação antioxidante e protege os olhos.

