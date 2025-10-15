15/10/2025
Qual o melhor jeito de carregar o celular? Especialistas revelam

É comum chegar a um ponto em que o celular já não mantém a carga por um dia inteiro. Esse desgaste da bateria faz parte do uso contínuo, mas hábitos simples podem ajudar a desacelerar o processo e preservar o bom desempenho do aparelho.

Floriano Neto, coordenador do Curso de TI da Estácio Brasília, explica que o melhor jeito de carregar o celular (baterias de íon de lítio) é evitar extremos de carga e temperatura, priorizando o que os estudos chamam de “ciclos parciais” de carga.

“O objetivo é reduzir o ‘estresse’ da bateria para prolongar sua vida útil, a capacidade total de retenção de carga ao longo do tempo”, comenta.

Foto colorida de mulher mexendo no celular com xícara na mão - Riscos, cérebro, vídeos acelerados

Uma boa opção, é colocar o celular de modo avião. Segundo o profissional isso otimiza o consumo de bateria e acelera o carregamento ao desativar os módulos de comunicação de maior consumo de energia.

“O modo avião desliga o transmissor de rádio celular (2G/3G/4G/5G), Wi-Fi e Bluetooth. A busca e manutenção de sinal de rede, especialmente em áreas de sinal fraco, é uma das atividades que mais consome energia no celular”, acrescenta.

Floriano comenta que ao desativar as comunicações, a demanda de energia do celular diminui significativamente.

Raphael Ribeiro Gomes, especialista em perícia digital e computação em nuvem também destaca que colocar o celular em modo avião pode sim otimizar a bateria.

“Acelera o carregamento da bateria, pois o aparelho realiza menos tarefas em segundo plano”, comenta. “Reduz o aquecimento do celular, já que menos processos estão ativos.”

Para Raphael a técnica economiza energia em situações de emergência, como quando a bateria está baixa e você precisa que ela dure mais tempo.

