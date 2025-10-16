quando-as-esquinas-se-reencontram-no-palco-do-festival-estilo-brasil

Poucos movimentos foram tão transformadores quanto o Clube da Esquina. E poucos reencontros são tão simbólicos quanto o que ocorrerá em 25 de outubro, no Festival Estilo Brasil, em Brasília. Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds sobem ao palco com o show “Esquinas & Canções”, numa fusão de história, afeto e experimentação.

Em conversa exclusiva com o Metrópoles, os três relembram as origens do movimento e o significado desse novo encontro.

“Tudo é especial nesse show”, afirma Beto. “Essas músicas fazem parte da vida de quem nos acompanha. É emocionante ver o público se renovar e continuar cantando.”

A noite começa com o rock progressivo de Sérgio Hinds e segue pelo lirismo mineiro de Lô e Beto. O repertório, cuidadosamente construído, atravessa décadas e mantém o espírito de liberdade que marcou a geração dos anos 1970.

“A música continua sendo nossa linguagem comum”, resume Lô. “Mesmo com o tempo, ela nos conecta como antes.”

Sérgio, por sua vez, destaca o aspecto simbólico da união: “Essa mistura entre o erudito, o rock e o som mineiro é o que faz o Brasil musicalmente tão rico. Essa noite é um retrato vivo disso”.

Mais do que nostalgia, o show é um tributo à criação coletiva e ao prazer de continuar produzindo. “Estar aberto ao novo é o que nos faz envelhecer bem”, reflete Beto. “E a música é o melhor antídoto contra o tempo.”

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital