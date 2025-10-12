“Quando conheci meu propósito, aprendi a lidar com a fama”, diz Dino em entrevista com Douglas Richer

Durante a marcante entrevista concedida ao jornalista Douglas Richer, em abril de 2024, na casa onde vive com a esposa e os filhos, em São Paulo, Ramon Dino falou sobre temas que vão além do fisiculturismo. Em um dos trechos mais inspiradores do bate-papo, o campeão mundial compartilhou reflexões sobre fama, propósito e o início de sua trajetória fora do Acre.

Com simplicidade e maturidade, Ramon destacou que compreender o próprio propósito foi essencial para lidar com a notoriedade que conquistou nos últimos anos. “Quando você conhece seu propósito, começa a ter noção de como trabalhar a vida, como receber a recepção das pessoas, o carinho, a atenção. Tudo que eu queria há um tempo atrás, hoje consigo dar conta da melhor forma”, afirmou o atleta.

A fala revela o equilíbrio que o acreano buscou alcançar diante da crescente visibilidade e da pressão por resultados, especialmente em um esporte tão exigente como o fisiculturismo.

Ao ser questionado sobre sua saída do Acre, Dino relembrou as dificuldades enfrentadas no início da carreira e contou que a mudança foi fruto da persistência em um sonho. “Quando comecei no esporte, percebi que no Acre o fisiculturismo ainda não era bem visto. Ninguém queria ajudar de fato, diziam que não daria retorno para as empresas. Mesmo assim, continuei acreditando, com o desejo de buscar novos horizontes. Realizei o sonho de sair do Acre.”

A entrevista também trouxe um lado mais íntimo do campeão, quando Douglas pediu que ele apresentasse a esposa, Vitória Viana. Entre risadas e lembranças, o casal relembrou o início do relacionamento. “Ela é meu braço direito, mãe dos meus filhos”, disse Ramon. Vitória completou, contando como tudo começou: “Ele me viu nas redes sociais, foi até a Mansão Maromba, bateu na porta, e dali nasceu uma amizade. Foi tudo muito rápido.”

O registro feito por Douglas Richer, hoje lembrado com carinho por amigos e colegas, segue emocionando o público. O vídeo, que será relembrado nas redes sociais do ContilNet, mostra não apenas o atleta determinado, mas também o ser humano que soube transformar propósito, fé e amor em combustível para alcançar o topo do mundo.