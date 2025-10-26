Quando o brega encontra a espontaneidade: a febre do ‘tem Pitú?’, bordão que parou a internet

Laércia Dantas, natural de São Caetano do Sul (SP) e residente em Picos, no Piauí, vem se destacando pelo jeito espontâneo de interpretar músicas populares do Nordeste. Com teclado e microfone, ela transforma canções de brega e forró em momentos que misturam humor e emoção.

O grande destaque da artista é o bordão que acompanha suas apresentações: “Garçom, tem Pitú?”. Mais do que um simples comentário, a expressão se tornou uma marca registrada de suas performances, chamando atenção por sua autenticidade e leveza. O vídeo acumula mais de 2 milhões de curtidas no TikTok.

Entre as músicas que Laércia interpreta, a mais lembrada é “Onde Anda Meu Amor”, de Paulynho Paixão, que ganhou nova vida nas redes sociais com sua interpretação cheia de energia e sentimento. Sua abordagem simples, mas envolvente, aproxima a cantora do público, mostrando que talento e carisma podem criar conexões fortes sem grandes produções.

Além da música, Laércia também participa de eventos e encontros culturais, levando seu estilo único a diferentes públicos. A cachaça Pitú, mencionada no bordão, é uma marca tradicional do Nordeste, que acabou se tornando parte da identidade do fenômeno criado pela cantora.

Veja o vídeo: