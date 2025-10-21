Quantos passos dar por dia para aumentar a longevidade? Ciência revela

Será que você precisa mesmo dar 10 mil passos por dia para viver mais? A boa notícia é: não necessariamente. A ciência mais recente sugere que o quanto você caminha importa, mas o alvo pode ser mais acessível do que costumava se pensar.

Leia também

Pesquisas internacionais com centenas de milhares de adultos mostram que há uma redução significativa no risco de morte por todas as causas conforme o número de passos diários aumenta — até certo ponto.

Por exemplo, uma meta de cerca de 7 mil passos por dia já foi associada, em um estudo recente, a redução de até 47% no risco de mortalidade precoce e quedas importantes no risco de doenças como câncer, demência e doenças cardiovasculares.

De modo mais específico:

Em adultos mais jovens (menos de 60 anos), os benefícios parecem “nivelar” em torno de 8 mil a 10 mil passos por dia.

Em adultos com mais de 60 anos, o “ponto de platô” está entre 6 mil e 8 mil passos por dia.

Mesmo caminhar bem menos, como por exemplo, subir de 2 mil para 4 mil ou 5 mil passos por dia, já traz benefícios significativos, especialmente para quem está muito sedentário.

Um ponto importante: a intensidade da caminhada (o “quão rápido” você anda) parece ser menos relevante do que simplesmente acumular os passos. Ou seja: caminhar moderadamente, distribuir bem ao longo do dia e evitar longos períodos sentado acabam sendo chave.

Por que isso faz diferença?

Caminhar ajuda a melhorar a pressão arterial, colesterol, glicemia e peso corporal — todos fatores ligados a doenças crônicas que reduzem a longevidade. A prática regular de passos favorece também a saúde do coração, dos ossos, do cérebro e do metabolismo.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images 2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images 3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images 4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images 5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images 6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images 7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images 8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

Como aplicar no dia a dia:

Se você hoje dá 3 mil a 4 mil passos por dia, aumentar para até 6 mil já é um salto significativo.

Estabeleça metas realistas e aumente gradualmente: por exemplo, adicionar 500 a 1.000 passos extras por dia durante algumas semanas.

Aproveite os momentos do cotidiano: sair do ônibus um ponto antes, usar escadas, fazer uma pequena caminhada após o almoço.

O objetivo de 7 mil + passos por dia pode ser um bom “alvo intermediário” para muitos adultos.

Aos mais velhos ou aos que estão começando do zero, mirar entre 6 mil e 8 mil passos pode trazer os principais benefícios sem pressão excessiva.

A mensagem é clara: cada passo conta. Mesmo movimentos simples, quando somados ao longo do dia, fazem diferença na saúde e na longevidade. A meta de 10 mil passos deixou de ser “regra fixa”. O importante agora é caminhar mais do que você costuma e incorporar o movimento à rotina.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida