quarta-feira-tem-chuva,-frio-e-calor:-confira-o-clima-no-seu-estado

A quarta-feira deve ser de contrastes climáticos nas regiões do país. De acordo com o Climatempo, enquanto o litoral da Bahia enfrenta chuva forte e volumes elevados, o frio ainda resiste em parte do Sudeste. Em áreas do Centro-Oeste e do interior paulista, o ar seco e o calor voltam a ganhar força. Rajadas de vento de até 50 km/h são esperadas em diferentes estados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos meteorológicos 16 estados do país, entre ventos costeiros, acumulado de chuva e chuvas intensas. Os estados sob alerta são: AM, BA, CE, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RS, RO, RR, SC, SE e TO.

Confira a previsão:

No Sul, a atuação de uma área de alta pressão mantém o tempo firme nos três estados da região. O sol predomina entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva significativa no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Há chance apenas de chuva fraca e isolada no litoral norte catarinense e paranaense, devido à umidade marítima. As temperaturas sobem gradualmente, sobretudo no interior gaúcho, onde o frio perde intensidade e a tarde será mais quente. Os ventos permanecem fortes, com rajadas acima de 50 km/h no litoral do Rio Grande do Sul e no noroeste do Paraná.

Enquanto isso, no Sudeste, o tempo segue estável na maior parte da região. Pancadas leves e isoladas podem ocorrer no litoral paulista, na Baixada Fluminense, no Rio, e na faixa litorânea do Espírito Santo.

Gelo na serra

Na Serra da Mantiqueira, o amanhecer será gelado, com possibilidade de geada em pontos de maior altitude. Em São Paulo e Minas Gerais, o sol predomina e as temperaturas sobem à tarde — especialmente no interior, onde o calor e o ar seco se intensificam, com índices de umidade abaixo de 30%.

No Centro-Oeste, por sua vez, as chuvas se concentram no Mato Grosso, com pancadas isoladas, de intensidade moderada a forte, principalmente no norte do estado.

Em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul, o tempo fica seco e ensolarado. O calor aumenta ao longo do dia e a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos. No Mato Grosso do Sul, as rajadas de vento podem passar dos 50 km/h, com máximas acima dos 35 °C em cidades da metade sul.

No Nordeste, a chuva forte persiste no Recôncavo e no litoral norte da Bahia, com risco de alagamentos e transtornos. Mesmo com o afastamento da frente fria, o fluxo de umidade mantém a instabilidade sobre a costa baiana. As precipitações também alcançam Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão, mas de forma mais irregular. No interior do Nordeste, o tempo seco e quente predomina, especialmente no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Por fim, no Norte, instabilidades atmosféricas provocam pancadas de chuva e temporais isolados em boa parte da região. Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins devem registrar precipitações mais intensas. No Amapá, o tempo fica mais firme, com poucas nuvens e sem expectativa de chuva significativa.