quartas-de-final-da-copa-santa-catarina-acontecem-neste-fim-de-semana

Neste fim de semana, a Copa Santa Catarina define os times classificados para a semifinal da competição. O Metrópoles Esportes transmitirá, ao vivo e com imagens, três dos quatro jogos das quartas de final.

A transmissão dos três confrontos será disponibilizada, gratuitamente, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes. Confira as partidas que serão exibidas:

Domingo (26/10):

15h – Figueirense x Chapecoense

15h – Blumenau x Tubarão

Segunda (27/10):

19h30 – Criciúma x Joinville

Panorama das partidas das quartas de final

No sábado (25/10), o Santa Catarina recebe o Marcílio Dias, no estádio Genésio Ayres Marchetti, em Ibirama (SC). No jogo de ida, o marinheiro venceu por 3 x 2 e joga pelo empate. Já a águia catarinense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença, para evitar as penalidades máximas.

Já no domingo (26/10), a bola rola para dois jogos às 15h (horário de Brasília). No primeiro, o Figueirense recebe a Chapecoense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Na partida de ida, melhor para o índio Condá, que venceu por 2 x 1. A Chape joga pelo empate, enquanto a missão do furacão do Estreito é de vencer por dois ou mais gols para fugir dos pênaltis.

No outro jogo, no estádio do SESI, em Blumenau (SC), o time da casa recebe o Tubarão. Na ida, em Tubarão, os visitantes fizeram bonito e a capivara catarinense venceu pelo placar mínimo. Agora, o Blumenau joga pelo empate. O Tubarão precisará tirar a diferença por dois ou mais gols para garantir a vaga. Vitória por apenas um tento leva a decisão para os pênaltis.

Fechando a rodada, na segunda-feira (27/10), às 19h30, o Criciúma recebe o Joinville no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Na partida de ida, na Arena Joinville, ninguém balançou a rede adversária. Com isso, quem vencer segue para as semifinais. Novo empate por qualquer placar encaminha a disputa para as penalidades máximas.

