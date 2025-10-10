Quartas de final da Libertadores Feminina 2025 são definidas com três brasileiras em campo

As quartas de final da Libertadores Feminina 2025 já têm confrontos definidos. O Corinthians, a Ferroviária e o São Paulo, representantes brasileiros na competição, asseguraram vaga na fase eliminatória, que ocorrerá neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de outubro.
O Corinthians estreia no mata-mata enfrentando o Boca Juniors, no estádio Francisco Urbano, em Morón, neste sábado (11/10). Na mesma data e local, a Ferroviária medirá forças com o Independiente Dragonas. A Conmebol ainda não divulgou os horários oficiais das partidas.
No domingo (12/10), os jogos acontecem no estádio Florencio Sola, em Banfield. O líder do Grupo C, Colo-Colo, encara o Libertad, enquanto o São Paulo enfrenta o Deportivo Cali.
(11/10) – Sábado – Estádio Francisco Urbano
- Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1)
- Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2)
(12/10) – Domingo – Estádio Florencio Sola
- Colo-Colo x Libertad (Quartas 3)
- Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4)
