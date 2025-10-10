10/10/2025
Quartas de final da Libertadores Feminina 2025 são definidas com três brasileiras em campo

As quartas de final da Libertadores Feminina 2025 já têm confrontos definidos. O Corinthians, a Ferroviária e o São Paulo, representantes brasileiros na competição, asseguraram vaga na fase eliminatória, que ocorrerá neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de outubro.

O Corinthians estreia no mata-mata enfrentando o Boca Juniors, no estádio Francisco Urbano, em Morón, neste sábado (11/10). Na mesma data e local, a Ferroviária medirá forças com o Independiente Dragonas. A Conmebol ainda não divulgou os horários oficiais das partidas.

Veja as fotos

São Paulo FC faz história e garante vaga nas quartas da Libertadores Feminina
Corinthians avança para as quartas de final da Libertadores Feminina
Boca Jrs garante vaga nas quartas da Libertadores Feminina
Corinthians avança para as quartas de final da Libertadores Feminina

No domingo (12/10), os jogos acontecem no estádio Florencio Sola, em Banfield. O líder do Grupo C, Colo-Colo, encara o Libertad, enquanto o São Paulo enfrenta o Deportivo Cali.

Confira os jogos

(11/10) – Sábado Estádio Francisco Urbano

  • Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1)
  • Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2)

(12/10) – Domingo – Estádio Florencio Sola

  • Colo-Colo x Libertad (Quartas 3)
  • Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4)

