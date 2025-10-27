Quarto árbitro saca arma em jogo da 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. Veja vídeo!

O clássico entre Riograndense e São Paulo, pela Terceirona Gaúcha, terminou de forma tensa e perigosa fora das quatro linhas. Cerca de uma hora após o apito final, que selou a vitória do São Paulo por 1 a 0, uma discussão com a arbitragem evoluiu para uma confusão em frente ao Estádio Torquato Pontes, em Rio Grande (RS). No tumulto, o quarto árbitro sacou uma arma de fogo.

Imagens obtidas pelo site Peleia FC mostram o árbitro com a arma em punho, ainda vestindo o uniforme oficial da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O vídeo revela gritos e o choro de uma criança, reflexo do pânico que se instaurou no local. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido.

Testemunhas relataram que o árbitro seria policial, mas o presidente do Riograndense, Paulo André, limitou-se a informar que o caso foi encaminhado à FGF e evitou comentários. O episódio foi registrado na delegacia e as circunstâncias da ação do árbitro serão investigadas. Até o momento, a Federação Gaúcha de Futebol não se pronunciou oficialmente.