27/10/2025
Quarto árbitro saca arma em jogo da 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. Veja vídeo!

Escrito por Portal Leo Dias
quarto-arbitro-saca-arma-em-jogo-da-3a-divisao-do-campeonato-gaucho.-veja-video!

O clássico entre Riograndense e São Paulo, pela Terceirona Gaúcha, terminou de forma tensa e perigosa fora das quatro linhas. Cerca de uma hora após o apito final, que selou a vitória do São Paulo por 1 a 0, uma discussão com a arbitragem evoluiu para uma confusão em frente ao Estádio Torquato Pontes, em Rio Grande (RS). No tumulto, o quarto árbitro sacou uma arma de fogo.

Imagens obtidas pelo site Peleia FC mostram o árbitro com a arma em punho, ainda vestindo o uniforme oficial da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O vídeo revela gritos e o choro de uma criança, reflexo do pânico que se instaurou no local. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido.

4o arbitro sacou arma durante confusao apos partida Reproducao Peleia FC

4º árbitro sacou arma durante confusão após partida / Reprodução: Peleia FC

Testemunhas relataram que o árbitro seria policial, mas o presidente do Riograndense, Paulo André, limitou-se a informar que o caso foi encaminhado à FGF e evitou comentários. O episódio foi registrado na delegacia e as circunstâncias da ação do árbitro serão investigadas. Até o momento, a Federação Gaúcha de Futebol não se pronunciou oficialmente.

